آج اسلام آباد میں ایران-امریکہ مذاکرات: جانیں پانچ اہم باتیں

آج اسلام آباد میں ایران-امریکہ مذاکرات: جانیں پانچ اہم باتیں
واشنگٹن اور تہران نے پاکستان کی ثالثی میں دو ہفتے کی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی جسکی معیاد 22 اپریل کو ختم ہوگی۔
By AFP
Published : April 11, 2026 at 2:09 PM IST
اسلام آباد : پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جن کا مقصد دو ہفتوں کی نازک جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ جنگ ہزاروں جانوں کے ضیاع اور عالمی توانائی منڈیوں میں شدید ہلچل کا سبب بنی ہے۔
ذیل میں اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پانچ اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں:
جنگ کا پس منظر
28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر مہلک حملے کیے، جن میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای ہلاک ہو گئے اور ایران کے فوجی و جوہری ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا اور امریکی ہیومن رائٹس ایکٹوسٹس نیوز ایجنسی (ایچ آر اے این اے) کے مطابق پانچ ہفتوں کے دوران ایران میں 3,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے جواب میں تہران نے آبنائے ہرمز کو عملی طور پر بند کر دیا، جو خلیج کا ایک اہم سمندری راستہ ہے اور جہاں سے دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل و گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ اس اقدام سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور تجارت میں خلل پیدا ہوا۔ 8 اپریل کو واشنگٹن اور تہران نے پاکستان کی ثالثی میں دو ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا، جو 22 اپریل کو ختم ہونے والی ہے۔
پاکستان کا اہم کردار
پاکستان کا ثالثی میں کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایران 1947 میں پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا، اور دونوں ممالک کے درمیان 900 کلومیٹر طویل سرحد، تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات موجود ہیں۔ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد شیعہ مسلمان آباد ہیں، جو ایران کے بعد دنیا کی دوسری بڑی شیعہ آبادی ہے۔ اسلام آباد نے امریکہ، سعودی عرب اور چین کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات قائم رکھے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مارچ کے آخر میں بیجنگ کا دورہ کیا، جہاں چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ چین نے ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔
مذاکرات میں زیر بحث امور
فریقین کے درمیان اختلافات اب بھی نمایاں ہیں۔ امریکہ کی مبینہ 15 نکاتی تجویز ایران کے افزودہ یورینیم اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر مرکوز ہے۔ دوسری جانب ایران نے 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول، جہازوں سے ٹول وصولی، خطے میں تمام فوجی کارروائیوں کا خاتمہ اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ شامل ہے۔ لبنان کا معاملہ بھی ایک بڑا تنازعہ ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملے جاری رکھے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے مذاکرات کو بے معنی بنا سکتے ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی، وہ مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔
مذاکرات میں شریک شخصیات
امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے، جبکہ ان کے ساتھ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ یہ 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد ایران کے ساتھ امریکہ کی اعلیٰ سطح کی سب سے بڑی سفارتی مصروفیت ہے۔ ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف سمیت دیگر اہم حکام شامل ہیں، جو پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔
اسلام آباد میں سکیورٹی سخت
مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد کو سخت سکیورٹی میں لے لیا گیا ہے۔ اگرچہ مقام کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، تاہم سیرینا ہوٹل نے اپنے مہمانوں کو ہوٹل خالی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ شہر میں دو دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ سڑکوں پر سکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات ہے، ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر چیک پوسٹس قائم کی گئی ہیں۔
مذاکرات کا طریقہ کار: اطلاعات کے مطابق یہ مذاکرات بالواسطہ ہوں گے، جس میں دونوں ممالک کے وفود الگ الگ کمروں میں بیٹھیں گے اور پاکستانی حکام پیغامات اور تجاویز ایک دوسرے تک پہنچائیں گے۔ یہ طریقہ کار اس سے قبل عمان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں بھی اختیار کیا گیا تھا۔