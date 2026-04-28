راحت کی خبر: ہفتوں کے بحران کے بعد پہلا ایل این جی ٹینکر آبنائے ہرمز سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا
ایل این جی ٹینکر آبنائے ہرمز سے کامیابی سے گزر گیا ہے، عالمی بحران اور تناؤ کے درمیان تجارت کی بحالی کا اشارہ دیتا ہے۔
Published : April 28, 2026 at 11:33 AM IST
تہران، ایران: مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع اور عدم استحکام کے درمیان عالمی توانائی مارکیٹ کے لیے ایک بہت ہی مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ جنگ اور سمندری پابندیوں کے خطرے کے درمیان، مبارک نامی ایک بڑے ایل این جی ٹینکر نے آبنائے ہرمز کو کامیابی سے عبور کر لیا ہے، جو دنیا کے خطرناک اور اہم سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔
جنگ کے بعد یہ پہلی بڑی کامیابی
چونکہ مارچ میں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایران کے ساتھ فوجی تعطل شروع ہوا تھا، اس راستے پر جہاز رانی عملی طور پر رک گئی تھی۔ آبنائے ہرمز کو دنیا کی توانائی کی شریان کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ عالمی ایل این جی (LNG) سپلائی کا تقریباً پانچواں حصہ اس تنگ چینل سے گزرتا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ مائع قدرتی گیس لے جانے والا جہاز بحفاظت خطے سے نکلا ہے۔
جہاز کا سفر اور ٹریکنگ ڈیٹا
جہاز سے باخبر رہنے کے اعداد و شمار کے مطابق، "مبارز" کو پیر کو ہندوستانی ساحلوں کے قریب دیکھا گیا تھا۔ یہ جہاز متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی کمپنی ADNOC کا ہے۔ مارچ میں ابوظہبی کے داس جزیرے سے ایل این جی لوڈ کرنے کے بعد یہ جنگی علاقے میں پھنس گیا۔ جہاز نے مارچ کے آخر میں اپنا ٹرانسپونڈر (سگنل) بند کر دیا، جس سے اس کے مقام کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے۔ تاہم، بھارتی پانیوں کے قریب اس کا دوبارہ ظاہر ہونا اس کی حفاظت کی تصدیق کرتا ہے اور مئی کے پہلے ہفتے تک اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔
یہ واقعہ کیوں اہم ہے؟
ایران اور امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی کے باعث عالمی سطح پر قدرتی گیس کی قلت اور قیمتوں میں زبردست اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ مبارک کا محفوظ راستہ بتاتا ہے کہ اس اہم سمندری راستے پر کشیدگی کم ہو رہی ہے، یا تجارتی بحری جہازوں کے لیے محفوظ راستہ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ ہندوستان جیسے توانائی درآمد کرنے والے ممالک کے لیے اہم خبر ہے۔
ایل این جی کیا ہے؟
ایل این جی (LNG) یا "مائع قدرتی گیس،" قدرتی گیس ہے جسے -162 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا کر کے مائع شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے گیس کا حجم 600 گنا کم ہو جاتا ہے، جس سے اسے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے سمندر کے پار پہنچانا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں، یہ بڑے پیمانے پر بجلی کی پیداوار، کھاد کی پیداوار، اور صنعتی ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
مبارک کا کامیاب سفر نہ صرف توانائی کے تحفظ کے نقطہ نظر سے اہم ہے بلکہ جنگ کی تباہ کاریوں کے درمیان عالمی معیشت کے لیے امید کی کرن بھی پیش کرتا ہے۔