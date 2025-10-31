آئرلینڈ: ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے جموں و کشمیر اور لداخ کے لیے پہلی ثقافتی تقریب کا انعقاد
آئرلینڈ میں ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے ستمبر 2023 سے ریاستی ثقافتی پروگرام کی سیریز چلائی جارہی ہے۔
Published : October 31, 2025 at 12:23 PM IST
ڈبلن، آئرلینڈ: آئرلینڈ میں جموں و کشمیر اور لداخ کے لیے وقف ایک خصوصی ثقافتی شام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کی میزبانی ڈبلن میں ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے کی گئی۔ اس کا مقصد ہندوستان کے تنوع میں ثقافتی اور روحانی اتحاد اور ایک بھارت شریسٹھ بھارت کے وژن کو فروغ دینا تھا۔
پروگرام میں جموں و کشمیر اور لداخ کے تاریخی، ثقافتی، دستکاری اور سیاحتی ورثے پر ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ متعدد روایتی رقص، کشمیری شاعری اور دلکش ٹیکسٹائل اور دستکاری کی نمائش شامل تھی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئرلینڈ میں ہندوستان کے سفیر اکھلیش مشرا نے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ڈبلن میں مقیم تقریباً 200 کشمیری باشندوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
اکھلیش مشرا نے کشمیری عوام کی روایت کو ہندوستانی تہذیب کے ہم آہنگ، جامع، کثیر الثقافتی اخلاق کا حقیقی عکاس قرار دیا۔
آئرلینڈ میں ہندوستان کے سفیر نے کشمیر کے قدیم فلسفیانہ اور ادبی ورثے کو یاد کرتے ہوئے شاردا رسم الخط کو زندہ کرنے اور کشمیری ادب کے ہندی میں ترجمہ کے لیے لوگوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی ستائش کی۔ اس موقع پر انھوں نے خاص طور پر کشمیری رامائن کے حالیہ ترجمے اور کشمیر شیو ازم کے معروف اسکالر ابھینو گپت اور سنت شاعرہ لل دید میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو اجاگر کیا۔
اس موقع پر اپنے خطاب میں اکھلیش مشرا نے کہا کہ، ستمبر 2023 میں ریاستی ثقافتی پروگرام کی سیریز کا آغاز کیا گیا تھا اور اب تک 18 ریاستوں کا احاطہ کیا جا چکا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کا مقصد آئرلینڈ میں ہندوستانی ڈائاسپورا کے ساتھ ساتھ آئرش لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ بھارت کے تنوع میں اتحاد کی خصوصیت کو جانیں اور اس کا جشن منائیں۔
