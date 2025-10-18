ڈھاکہ میں حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر خوفناک آتشزدگی، پروازیں معطل

ڈھاکہ میں حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر خوفناک آتشزدگی، پروازیں معطل
ڈھاکہ میں حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ پروازوں کی معطلی کا باعث بنا۔
Published : October 18, 2025 at 6:54 PM IST
ڈھاکہ : بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں حصرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ 18 اکتوبر 2025 کو پیش آیا، جب ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کارگو کمپلیکس میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورے علاقے میں کالا دھواں پھیل گیا، جس کے باعث تمام پروازیں معطل کر دی گئیں۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی آف بنگلہ دیش (سی اے اے بی) کے مطابق، آگ دوپہر میں لگی۔ فائر سروس کے ترجمان نے بتایا کہ انہیں 2:30 بجے اطلاع ملی اور فوری طور پر یونٹس روانہ کیے گئے۔ آگ بجھانے کے لیے 36 فائر فائٹنگ یونٹس کو فوری طور پر روانہ کیا گیا۔ فضائیہ کے فائر یونٹس کے ساتھ ساتھ فوج، فضائیہ، بحریہ اور بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے اہلکاروں نے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ کارگو زون میں موجود کیمیکلز نے آگ بجھانے کے عمل کو انتہائی مشکل بنا دیا۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ آگ بہت بڑی تھی اور اس کے دھوئیں نے ایئرپورٹ کے ایک بڑے حصے کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہ ایک پیچیدہ آپریشن تھا جس میں کئی اداروں نے مل کر کام کیا۔ آگ لگنے کے بعد، تمام پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا۔ سی اے اے بی کے ترجمان نے تصدیق کی کہ تمام طیارے محفوظ ہیں۔ ڈھاکہ آنے والی نو پروازوں کو دوسرے ایئرپورٹس پر موڑ دیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: جیسلمیر میں مسافروں کو لے جانے والی پرائیویٹ بس میں آتشزدگی، 20 مسافروں کی موت
ان میں سے آٹھ پروازیں چٹاگانگ کے شاہ امانت بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اتاری گئیں، جبکہ ایک پرواز سلہٹ کے عثمانی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بھیجی گئی۔ مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش میں پانچ دنوں کے اندر آگ لگنے کا تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو چٹاگانگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ایک آٹھ منزلہ فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ منگل کو ڈھاکہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری اور کیمیکل گودام میں آگ لگنے سے 16 مزدور ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔