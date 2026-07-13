بنکاک کے ایک پب میں زبردست آگ لگنے سے ستائیس افراد ہلاک اور متعدد زخمی
تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور کہا آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
Published : July 13, 2026 at 12:17 PM IST
بنکاک: بنکاک میں گزشتہ رات ایک پب میں زبردست آگ لگنے سے کم از کم 27 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ تھائی وزیر اعظم انوتین چارنویرکول نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہ کی ابھی تفتیش جاری ہے۔
حکام نے پیر کی صبح بتایا کہ بنکاک کے ایک پب میں زبردست آگ لگنے سے کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ امدادی کارکنوں نے بتایا کہ آگ نصف شب کے قریب لگی۔ پہلے جواب دہندگان کے ذریعہ آن لائن شیئر کی گئی فوٹیج میں تھائی دارالحکومت کے شمالی حصے میں پب کے سامنے والے دروازے سے بڑی بڑی آگ کے شعلے نکلتے ہوئے، لوگ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ تھائی وزیر اعظم انوتین چرنویراکول نے جائے وقوعہ پر صحافیوں کو بتایا کہ 27 افراد ہلاک اور متعدد کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہ کی ابھی تفتیش جاری ہے۔
#WATCH | Bangkok, Thailand: A deadly fire at a popular pub in the Chatuchak district has claimed 27 lives. Visuals from the spot.— ANI (@ANI) July 13, 2026
(Source: Reuters) pic.twitter.com/8lJqKWlXgA
تھائی وزیر اعظم انوتین چرنویراکول نے کہا کہ پب میں پرفارم کرنے والے ایک موسیقار نے انہیں بتایا کہ اس نے سٹیج کے قریب سرکٹ بریکر سے دھواں اٹھتے دیکھا، پھر بجلی چلی گئی، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور گاڑھا دھواں تیزی سے علاقے کو بھرنے لگا۔ انوتین نے مزید کہا کہ بہت سے متاثرین پب کے پیچھے بیت الخلاء میں پائے گئے۔
VIDEO | Thailand: A huge fire engulfed a pub in Bangkok early morning, killing at least 27 people before firefighters brought the blaze under control. Visuals from the location.— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
(Source: AFP/PTI)
(Only for use in India)
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/qR48wBjLFu
بنکاک کے گورنر چاڈچارٹ سیٹی پونٹ نے بتایا کہ 63 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا جن میں سے 22 کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہلکار متاثرین کی شناخت کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بے ہوش تھے یا شناخت سے محروم تھے۔
فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد کی تصاویر میں جلی ہوئی میزیں اور کرسیاں اور پب کا تباہ شدہ اندرونی حصہ دکھایا گیا ہے۔ اپنے پیاروں کی تلاش میں رشتہ داروں سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے رجسٹریشن سنٹر قائم کیا گیا۔
گلوکارہ سوکنیا وونگونگوائی نے کہا کہ جب اس نے آگ لگنے کی خبر سنی تو وہ قریب ہی پرفارم کر رہی تھیں، اور اس کے کئی بینڈ میٹ بھی پب میں پرفارم کر رہے تھے، اس لیے وہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ اس نے بتایا کہ ان میں سے ایک کی موت ہو گئی، تین کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، اور ایک لاپتہ ہے۔
اس نے کہا، "میں نے اندر سے لوگوں سے جو سنا، جب آگ لگی تو سب کچھ اندھیرا ہو گیا، بجلی چلی گئی اور ہر طرف دھواں تھا، اس لیے وہ دوسروں کو نہیں ڈھونڈ سکے۔" اس سے قبل تھائی لینڈ میں ایسے افسوسناک واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ 2022 میں، ملک کے مشرق میں ایک میوزک پب میں آگ لگنے سے 14 افراد ہلاک ہوئے، اور ایک دہائی سے بھی زیادہ پہلے، یکم جنوری 2009 کو تھائی دارالحکومت کے سانتیکا نائٹ کلب میں سال نو کی تقریبات کے دوران آگ لگنے سے 66 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ آگ ممکنہ طور پر اندرونی آتش بازی کی وجہ سے لگی تھی۔