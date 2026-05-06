ایران: ایک شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی

آگ منگل کو صوبہ تہران کے اندیشہ قصبے میں واقع ارغوان شاپنگ سینٹر میں لگی۔

ایک خاتون نے ایرانی پرچم تھام رکھا ہے۔ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 6, 2026 at 11:37 AM IST

تہران: ایران کے دارالحکومت کے قریب ایک شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے سے آٹھ افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوگئے۔ تہران کے ایمرجنسی سروس ڈیپارٹمنٹ نے بدھ کو اس واقعے کی جانکاری دی۔ آگ منگل کو صوبہ تہران کے اندیشہ قصبے میں واقع ارغوان شاپنگ سینٹر میں لگی۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن ایریب نے کہا کہ حکام آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لئے تحقیقات کر رہے ہیں۔

ٹیلی ویژن فوٹیج میں فائر فائٹرز کو شعلوں سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کثیر المنزلہ عمارت سے کالے دھوئیں کے بڑے بادل اٹھتے ہوئے دکھائے گئے۔ حالانکہ ابھی تک اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے کہ آگ کا تعلق جنگ سے ہے۔ واضح رہے ایران کی امریکہ کے ساتھ ایک متزلزل جنگ بندی تقریباً تین ہفتوں سے برقرار ہے۔

