میکسیکو کی سپر مارکیٹ میں زوردار دھماکے، ایک بچے سمیت 23 افراد ہلاک، متعدد زخمی، صدر کا اظہار تعزیت
میکسیکو میں زوردار دھماکے سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے حملے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔
Published : November 2, 2025 at 1:08 PM IST
میکسیکو سٹی: میکسیکو کے صوبہ سونورا کے شہر ہرموسیلو میں ہفتہ کے روز والڈوس سپر مارکیٹ میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا مہلک تھا کہ اس سے کم از کم 23 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرین میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے تاہم حکام نے کسی حملے کو مسترد کردیا ہے۔ پولیس تمام زاویوں سے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ صدر کلاڈیا شین بام نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
مقامی میڈیا نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اطلاع دی کہ، ایک ڈیپارٹمنٹل اسٹور میں ہونے والے دھماکے میں چار بچوں سمیت کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ شہر کے مرکز میں واقع ایک ڈیپارٹمنٹل اسٹور میں دوپہر کے وقت ہوا۔ خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ آگ تیزی سے عمارت اور قریبی گاڑیوں تک پھیل گئی۔ اس سے بہت سے لوگ اندر پھنس گئے۔
Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025
He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de…
ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تلاش اور امدادی کارروائیاں کیں اور 12 زخمیوں کو مقامی اسپتالوں میں منتقل کیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آگ ناقص ٹرانسفارمر سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے لگی ہے۔ دھماکہ مقامی والڈو چین اسٹور میں ہوا، جس کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔
مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ، زخمیوں کو آگ کا سامنا کرنا پڑا۔ سونورا حکام نے دہشت گردانہ حملے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ ستمبر کے اوائل میں، میکسیکو سٹی میں ایک گیس ٹینکر ٹرک دھماکے میں تین افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 19 کی حالت تشویشناک تھی۔
سونورا ریاست کے گورنر الفونسو دورازو نے ایک ویڈیو پیغام میں مرنے والوں کی تعداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ، "افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جن متاثرین کو پایا ان میں سے بہت سے نابالغ تھے۔" دورازو نے کہا کہ زندہ بچ جانے والوں کا علاج ہرموسیلو شہر کے اسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 'میں نے واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے اور ذمہ داروں کی شناخت کے لیے جامع اور شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے'۔
