یمن میں جنگ تیز، حوثیوں کے سعودی عرب پر مزید حملے
یمن میں حوثی پیش قدمی اور شدید لڑائی کی وجہ سے ہزاروں شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔
Published : September 14, 2026 at 11:14 AM IST
عدن (یمن): اتوار کے روز یمن میں تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب حکومتی افواج نے بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف حملے شروع کیے، جب کہ حوثیوں نے یمنی حکومت کے حامی پڑوسی ملک سعودی عرب کو نشانہ بنایا۔
یمنی حکومت نے بحیرہ احمر کے ساحل پر مزید افواج بھیجنے کا عزم ظاہر کیا ہے، وہیں ایک اور ایک اہلکار نے گذشتہ ہفتے ہونے والی "تکلیف دہ" شکست کا اعتراف کیا جب حوثیوں نے بندرگاہی شہر المخا اور آبنائے باب المندب کے ایک جزیرے پر قبضہ کر لیا، جو کہ آبنائے ہرمز کا ایک اہم متبادل تجارتی راستہ ہے۔
اس کشیدگی نے خاص طور پر سعودی عرب کے تیل کے بنیادی ڈھانچے اور بحیرہ احمر میں اس کی جہاز رانی پر حوثیوں کے حملوں نے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے، اور اس سے ایران کو امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ میں برتری ملتی سکتی ہے۔
چونکہ یمن ایک اور خانہ جنگی کی دلدل میں گرنے کے خطرے سے دوچار ہے، اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا ہے کہ ستمبر کے آغاز سے اب تک اس غریب ملک میں جاری لڑائی کی وجہ سے 80,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
ایک خاتون نے بتایا کہ وہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع صوبہ حدیدہ کے قصبے 'الخوخہ' پر حوثیوں کے قبضے سے کچھ ہی دیر پہلے آدھی رات کو وہاں سے بھاگیں تو ایک مارٹر شیل ان کے قریب آ کر گرا۔
خاتون نے، جنہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے پیشِ نظر نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کی، بتایا کہ "میں نے اپنی آنکھوں سے کاروں اور بسوں کو جلتے ہوئے دیکھا، اور سڑک پر بچوں اور عورتوں کی لاشیں پڑی تھیں جو کہ ایک انتہائی ہولناک منظر تھا۔"
حوثیوں کا سعودی عرب پر حملوں کا دعویٰ
سعودی حکام نے اتوار کی سہ پہر جنوبی شہر ابہا اور صوبہ خمیس مشیط میں سائرن بجا کر رہائشیوں کو ممکنہ حملوں سے بچنے کے لیے پناہ لینے کی وارننگ دی۔ ان دونوں علاقوں پر حالیہ ہفتوں میں حوثیوں کی جانب سے بار بار حملے کیے گئے ہیں۔
حوثیوں نے سعودی عرب کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرونز اور میزائلوں کے استعمال کا دعویٰ کیا۔ حوثیوں کے مطابق ان کے اہداف میں یمن کی سرحد کے بالکل دوسری طرف واقع ایک فوجی اڈہ بھی شامل ہے۔ تاہم، حوثی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ یہ حملہ کب ہوا۔
سعودی سول ڈیفنس نے رات گئے بتایا کہ یمن کی سرحد کے قریب بحیرہ احمر کے ساحل پر ایک دوسرے علاقے میں ایک گولہ آ کر گرا، جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے اور ایک مسجد سمیت کئی دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بیان میں اس کا ذمہ دار حوثیوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔
وہیں سعودی عرب نے حوثیوں کو نشانہ بنانے والے کسی نئے حملے کا اعلان نہیں کیا۔ حوثی حال ہی میں اعلان کردہ ناکہ بندی کے حصے کے طور پر سعودی عرب کے تیل کے بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی کو نشانہ بنا رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد دیگر ممالک کی تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنا نہیں ہے۔
یمن کا جوابی کارروائی کا عزم، 500 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف
حکومت کی اتحادی فورس 'نیشنل ریزسٹنس'، جو ساحلی علاقوں کو کنٹرول کرتی تھی، نے بتایا کہ گزشتہ چار ہفتوں کے دوران مغربی ساحل پر حکومت کے 500 سے زائد جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ہلاکتوں کا پہلا جامع ڈیٹا ہے۔
اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صوبہ حدیدہ اور تعز میں 1,000 سے زائد حوثی مارے جا چکے ہیں۔ تاہم، حوثیوں کے ایک ترجمان نے اس پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔
یمن چار کروڑ سے زائد آبادی کا گھر ہے جو اب ایک ایسی خانہ جنگی کی واپسی سے خوفزدہ ہیں جو ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قبل شروع ہوئی تھی اور جس میں ڈیڑھ لاکھ لوگ مارے گئے تھے، جب کہ کثیر تعداد قحط کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور سعودی عرب گزشتہ 12 برسوں سے حوثیوں کے خلاف برسرِپیکار ہیں۔ سال 2022 میں ہونے والی ایک جنگ بندی نے لڑائی کو کافی حد تک روک دیا تھا۔
یمن کے ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار نے کہا کہ ان کی افواج بحیرہ احمر کے ساحل پر واپس لوٹیں گی اور جوابی حملے کریں گی۔ حوثیوں کی پیش قدمی کے خوف سے بھاگنے والے لوگوں نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ انہوں نے سرکاری افواج کو پیچھے ہٹتے اور لوگوں کو وہاں سے نکل جانے کی تاکید کرتے ہوئے دیکھا۔
حکمران صدارتی قیادت کونسل کے رکن سلطان العرادہ نے بندرگاہی شہر المخا اور یمن کے مغربی ساحل پر دیگر مقامات پر حکومتی افواج کی پسپائی کو "تکلیف دہ اور افسوسناک" قرار دیا۔ انہوں نے سنیچر کی رات دیر گئے نشر ہونے والے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ افواج "اس وقت دوبارہ منظم ہو رہی ہیں اور جنگ میں واپس لوٹیں گی۔"
اتوار کے روز، صدارتی کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے ان شکستوں کی اہمیت کو "عارضی" قرار دے کر کم کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ ملک کی سرکاری خبر رساں ایجنسی 'سبا' کی جانب سے شائع کردہ تبصروں میں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت " سرکاری اداروں کی بحالی اور تمام قومی خطوں پر خودمختاری کی واپسی کے اپنے مقصد پر واضح اور قائم رہے گی۔"
اتوار کے روز، یمنی فوج نے کہا کہ اس نے المخا، ساحلی قصبے ذباب اور صوبہ تعز میں دیگر مقامات پر حوثیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ دوسری طرف باغیوں نے صوبہ تعز میں سعودی حمایت یافتہ افواج کے حملوں اور سعودی عرب کے ساتھ یمن کی شمالی سرحد پر واقع حوثیوں کے گڑھ، صوبہ صعدہ میں توپ خانے کی گولہ باری کی اطلاع دی۔
حوثیوں کی پیش قدمی انہیں جیبوتی میں واقع امریکہ کے بڑے فوجی اڈے کے مزید قریب لے آئی ہے
حوثیوں کی یہ پیش قدمی انہیں آبنائے باب المندب کے دوسری طرف، جیبوتی میں قائم امریکی فوجی اڈے سے محض 20 میل (32 کلومیٹر) کے فاصلے پر لے آئی ہے۔ یہ افریقہ میں امریکہ کا سب سے اہم فوجی اڈہ ہے، اور جیبوتی میں موجود متعدد غیر ملکی فوجی اڈوں میں سے ایک ہے، جن میں چین، فرانس اور جاپان کے فوجی اڈے بھی شامل ہیں۔
افریقہ کے اس چھوٹے سے ملک میں پہلے ہی خطرات سے بھرپور سمندری راستہ عبور کر کے آنے والے بے گھر یمنی شہریوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ تارکینِ وطن کی عالمی تنظیم نے اتوار کو بتایا کہ 2,000 سے زائد یمنی باشندے جیبوتی پہنچ چکے ہیں۔
جیبوتی کے وزیرِ اقتصاد و مالیات، الیاس ایم دوالیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ملک کی بحریہ، کوسٹ گارڈ اور دیگر خصوصی ادارے امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہنگامی مدد فراہم کر رہے ہیں۔
لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے یمنی شہری اپنی بقا کے لیے فکرمند ہیں۔ اقوام متحدہ کے تارکینِ وطن کے ادارے نے اتوار کو بتایا کہ ستمبر کے آغاز سے اب تک یمن میں 82,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔
جنوبی بندرگاہی شہر عدن میں قائم 'السلام' کیمپ کے ڈائریکٹر احمد المساوی نے بین الاقوامی تنظیموں سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "بے گھر ہونے والے لوگ انتہائی کسمپرسی کی حالت میں ہیں۔ وہ کپڑوں یا کسی بھی سامان کے بغیر اچانک اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ کیمپوں، مکانات اور یہاں تک کہ سڑکوں پر بھی ہجوم کی صورت میں موجود ہیں۔"
حسین حیدرہ کیمپ میں ایک پناہ گاہ کے باہر سفید بنیان پہنے بیٹھے تھے، جب کہ ان کے بچے خیمہ الاٹ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس بات پر پریشان تھے کہ یہ پناہ گاہ اسکولوں، ہسپتالوں اور بازاروں سے کتنی دور ہے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں کیسے زندہ رہ پائیں گے۔
حیدرہ کو اس سے پہلے بھی ایک بار سال 2015 میں حدیدہ میں اپنے گھر سے اس وقت بھاگنا پڑا تھا جب حوثیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس بار صورت حال زیادہ نازک اور غیر یقینی محسوس ہو رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ "پہلی بار جب ہم بے گھر ہوئے تھے تو ہمارے پاس چیزوں کی منصوبہ بندی کا وقت تھا، لیکن اس بار ہمیں اچانک بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کوئی بھی شخص بمشکل اپنے بچوں اور ہلکے سے ہلکے سامان کو ہی ساتھ لے پایا۔"
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