ٹرمپ انتظامیہ کی ویکسینیشن پالیسی میں تبدیلی کے خلاف پندرہ ریاستوں نے مقدمہ دائر کر دیا
ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ امریکی ویکسینیشن پالیسی پر نظر ثانی کی تھی، جس میں دیگرممالک کی پالیسیوں کومثال کے طورپر پیش کیا گیا تھا۔
Published : February 25, 2026 at 12:31 PM IST
کیلیفورنیا: ایک درجن سے زیادہ ریاستوں نے منگل کو ٹرمپ انتظامیہ پر امریکی ریاستوں میں بچوں کے لیے ویکسین کی سفارشات واپس لینے کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کو صحت عامہ کے لیے غیر قانونی خطرہ قرار دیا گیا ہے۔
ریاستوں کا کہنا ہے کہ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز نے گزشتہ ماہ یہ اعلان کر کے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا کہ وہ تمام بچوں کے لیے فلو، روٹا وائرس، ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، کچھ اقسام کے مینن زائٹس، اور آر ایس وی سے بچانے کے لیے ویکسین تجویز کرنے کا مشورہ دینا بند کر دے گا۔
نئی رہنمائی کے تحت، جس پر طبی ماہرین نے تنقید کی ہے، ان بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن صرف ان مخصوص گروپوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے جو زیادہ خطرہ سمجھے جاتے ہیں یا جب ڈاکٹر انہیں مشترکہ فیصلہ سازی (shared decision making) میں مشورہ دیتے ہیں۔
ریاستوں بشمول ایریزونا اور کیلیفورنیا نے کہا کہ نئی ویکسین کی سفارشات طویل عرصے سے جاری طبی رہنمائی کو نظر انداز کرتی ہیں۔ یہ ریاستوں کو بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے زیادہ خرچ کرنے پر مجبور کرے گی۔ ایریزونا کے ڈیموکریٹک اٹارنی جنرل کرس مائیز نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا، "ملک بھر میں بچوں کی صحت اور حفاظت کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔"
"یہ ثقافتی جنگ کا معاملہ نہیں ہے۔" بیماریوں کے کنٹرول کے مراکز اور محکمہ صحت اور انسانی خدمات نے قانونی چارہ جوئی پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ یہ مقدمہ ڈیموکریٹک زیرقیادت ریاستوں اور ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے درمیان وفاقی حکومت کی جانب سے ہیلتھ سیکریٹری رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کے تحت کی جانے والی صحت عامہ کی پالیسی میں تبدیلیوں پر جاری لڑائی کو بڑھا دیتا ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے وفاقی پبلک ہیلتھ ایجنسیوں میں ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے معطل کر دیا ہے، سائنسی تحقیق کے لیے فنڈنگ میں کمی کی ہے، اور فلورائیڈ اور دیگر موضوعات پر حکومتی رہنمائی کو تبدیل کر دیا ہے۔ کینیڈی نے پچھلے سال ویکسین ایڈوائزری کمیٹی کے ہر ممبر کو ہٹا دیا تھا اور ان کی جگہ اپنے انتخاب کردہ ملازمین کو رکھ لیا تھا جس سے متعلق منگل کی شکایت غیر قانونی تھی۔
یہ مقدمہ کیلیفورنیا، ریاست واشنگٹن اور اوریگون کے ڈیموکریٹک گورنرز نے اپنی ویکسین کی سفارشات طے کرنے کے لیے اتحاد شروع کرنے کے چند ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ گورنرز نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ سی ڈی سی کی سیاست کرکے صحت عامہ کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ریاستوں کو، وفاقی حکومت کو نہیں، اسکول کے بچوں کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کا اختیار حاصل ہے، حالانکہ سی ڈی سی کے تقاضے عام طور پر ریاستی ضوابط پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
