گینگسٹر گولڈی برار امریکہ میں ٹاپ 10 مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل، تقریباً 10 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان
ایف بی آئی کے مطابق گولڈی برار کئی ناموں جیسے ستیندر جیت سنگھ برار، ستیندر جیت اور ستیندر جیت سنگھ برار سے سرگرم ہے۔
By ANI
Published : September 29, 2026 at 9:27 AM IST
واشنگٹن: امریکی تحقیقاتی ایجنسی فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) نے گینگسٹر گولڈی برار کو ٹاپ-10 مطلوبہ افراد کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اس کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے اس پر 10 لاکھ ڈالر تک کا انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔
ایف بی آئی کی جانب سے پیر (مقامی وقت) کو جاری کردہ ایک نوٹس کے مطابق، گولڈی برار لارنس بشنوئی آرگنائزڈ کرائم گروپ کے نارتھ امریکن لیڈر کے طور پر اپنے کردار کے لیے مطلوب ہے۔ اس کا مبینہ طور پر امریکہ اور کینیڈا میں ہونے والے کئی پرتشدد جرائم سے تعلق رہا ہے۔
ایف بی آئی نے گولڈی برار کو اپنے دس موسٹ وانٹڈ مفرور افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وہ لارنس بشنوئی آرگنائزڈ کرائم گروپ میں مبینہ طور پر شامل ہونے کے لیے مطلوب ہے، جو مبینہ طور پر سدرن کیلیفورنیا، پورے امریکہ اور کینیڈا میں مختلف قسم کی پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔
A man wanted for a variety of federal violations—including murder, extortion, and drug distribution—has been added to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list.— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 28, 2026
Satinderjeet Singh (also known as Goldy Brar, among other aliases) is wanted for his alleged involvement in the… pic.twitter.com/AUyxi6vJFR
ایف بی آئی نے ایک آفیشل بیان میں کہا کہ 'اس کی گرفتاری میں مدد کرنے کے لیے خفیہ جانکاری فراہم کرنے والوں کو 1,000,000 امریکی ڈالر تک کا انعام دیا جائے گا۔' ایف بی آئی نے بتایا کہ یہ مجرمانہ سنڈیکیٹ ہائی پروفائل پرتشدد کارروائیوں میں سرگرمی سے ملوث رہا ہے۔ اس میں 'سیاسی اور مذہبی شخصیات کا قتل، فائرنگ، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، حملہ اور منشیات و اسلحہ کی اسمگلنگ' شامل ہے۔
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امریکی حکام کے مطابق گولڈی برار ابھی امریکہ میں ہے اور پورے شمالی امریکہ میں سنڈیکیٹ کے آپریشنز کو دیکھتا ہے۔ ایف بی آئی کے نوٹس کے مطابق لاس اینجلس میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کی جانب سے گولڈی برار کے خلاف ایک وفاقی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیا گیا تھا۔
جہاں اس پر بھتہ خوری، تجارت میں مداخلت کرنے اور منشیات رکھنے اور تقسیم کرنے سمیت کئی دیگر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ایف بی آئی کے وانٹڈ لسٹ میں گولڈی برار کے کئی نام دیے گئے ہیں، جن میں 'گولڈی برار'، ستیندر جیت سنگھ برار، ستیندر جیت اور ستیندر جیت سنگھ برار شامل ہیں۔ بیورو کی جانب سے جاری کردہ پروفائل ریکارڈ کے مطابق اس کی پیدائش بھارت کے پنجاب میں ہوئی تھی اور وہ پنجابی اور انگریزی دونوں زبانیں بولتا ہے۔
ایف بی آئی نے بتایا کہ مفرور ملزم کے کیلیفورنیا کے سیکرامنٹو اور فرزنو کے ساتھ ساتھ کینیڈا، بھارت اور میکسیکو میں بھی فعال نیٹ ورک اور آپریشنل روابط ہیں۔ ایک عوامی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ایف بی آئی نے وارننگ دی ہے کہ ستیندر جیت سنگھ کو مسلح اور خطرناک مانا جانا چاہیے اور اس کے فرار ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اس سے متعلق کوئی بھی جانکاری ملتے ہی ایف بی آئی سے رابطہ کریں۔
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