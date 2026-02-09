ایف بی آئی نے نتیجہ کیا اخذ، جیفری ایپسٹین طاقتور مردوں کے لئے جنسی اسمگلنگ کا رنگ نہیں چلا رہا تھا
جب 14 سالہ لڑکی کے والدین نے بتایا، اس کے ساتھ پام بیچ، فلوریڈا میں کروڑ پتی کے گھر میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔
Published : February 9, 2026 at 9:45 AM IST
نیویارک: ایف بی آئی نے جیفری ایپسٹین کے بینک ریکارڈز اور ای میلز کو چھیڑا۔ اس کے گھروں کی تلاشی لی۔ اس نے اپنے متاثرین کا انٹرویو کرنے اور دنیا کے کچھ بااثر لوگوں سے اس کے روابط کا جائزہ لینے میں برسوں گزارے۔
لیکن جب تفتیش کاروں نے اس بات کے کافی ثبوت اکٹھے کیے کہ ایپسٹین نے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی، انہیں بہت کم ثبوت ملے کہ اچھی طرح سے جڑے ہوئے فنانسر نے طاقتور مردوں کی خدمت کرنے والی جنسی اسمگلنگ کی انگوٹھی کی قیادت کی، محکمۂ انصاف کے اندرونی ریکارڈ کے ایسوسی ایٹڈ پریس کے جائزے سے پتہ چلتا ہے۔
نیو یارک، فلوریڈا اور ورجن آئی لینڈز میں ایپسٹین کے گھروں سے پکڑی گئی ویڈیوز اور تصاویر میں متاثرین کے ساتھ بدسلوکی یا کسی اور کو اس کے جرائم میں ملوث نہیں دکھایا گیا، ایک پراسیکیوٹر نے 2025 کے ایک میمو میں لکھا۔
