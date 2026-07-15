ایف بی آئی کی انتہائی مطلوب فہرست میں بھارتی گینگسٹر نتیش کوشل شامل: قتل، اغوا اور منشیات سمیت سنگین الزامات
ایف بی آئی کے مطابق نتیش نے بھگوان پوریا گینگ کیجانب سے متعدد پرتشدد کارروائیاں انجام دیں، جن میں اغوا اور حملے بھی شامل ہیں۔
Published : July 15, 2026 at 1:28 PM IST
واشنگٹن: امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی (ایف بی آئی) نے بھارتی نژاد گینگسٹر نتیش کوشل کو اپنی انتہائی مطلوب (موسٹ وانٹیڈ) مجرموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق نتیش کوشل بین الاقوامی سطح پر سرگرم جگو بھگوان پوریا آرگنائزڈ کرائم گروپ کا اہم رکن ہے اور اس پر قتل، اغوا، منشیات کی اسمگلنگ، بھتہ خوری، اسلحہ کی غیر قانونی تجارت، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔
ایف بی آئی نے منگل کو جاری بیان میں کہا کہ نتیش کوشل نے بھگوان پوریا گینگ کی جانب سے متعدد پرتشدد کارروائیاں انجام دیں، جن میں اغوا اور حملے بھی شامل ہیں۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ نتیش کوشل مسلح، انتہائی خطرناک اور فرار ہونے کی صلاحیت رکھنے والا ملزم ہے، لہٰذا عوام اس سے خود رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے بارے میں کسی بھی اطلاع کی صورت میں فوری طور پر قریبی ایف بی آئی دفتر یا امریکی سفارت خانے سے رابطہ کریں۔
ایف بی آئی کے مطابق جگو بھگوان پوریا آرگنائزڈ کرائم گروپ کی جڑیں بھارتی ریاست پنجاب میں ہیں، تاہم اس کی سرگرمیاں امریکہ کے سینٹرل ڈسٹرکٹ آف کیلیفورنیا سمیت کئی دیگر ممالک تک پھیل چکی ہیں۔ امریکہ کی سنٹرل ڈسٹرکٹ آف کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت نے 25 جون کو نتیش کوشل کے خلاف ریکو (RICO) سازش کے تحت گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا۔
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اس کے بعد ایف بی آئی نے "آپریشن ہارڈ بال" کے نام سے بین الاقوامی کارروائی شروع کی، جس میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے مشترکہ چھاپے مارے اور کارروائیاں کیں تاکہ اس بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورک کو توڑا جا سکے۔