وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کے سربراہ سے کی ملاقات، ہندوستان کی حمایت کے لیے کیا اظہار تشکر

وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا، انہوں نے "ہندوستان کی ترقی اور پیشرفت کے لیے واضح، مستقل حمایت" کے لیے گوتریس کا شکریہ ادا کیا۔

external affairs minister s jaishankar met un secretary general antonio guterres Urdu News
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے چیف گوتریس سے ملاقات کی (X@DrSJaishankar)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2025 at 10:49 AM IST

4 Min Read
اقوام متحدہ: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یہاں اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سربراہ کے موجودہ عالمی نظام اور کثیر الجہتی پر ان کے اثرات کے جائزے کو سراہا۔ انہوں نے ہندوستان کی ترقی کے لیے ان کی مسلسل حمایت کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔

جے شنکر نے جمعرات (مقامی وقت) کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، "آج نیویارک میں اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل @antonioguterres سے مل کر خوشی ہوئی، میں موجودہ عالمی نظام اور کثیرالجہتی پر اس کے اثرات کے بارے میں ان کے جائزے کی تعریف کرتا ہوں۔ میں مختلف علاقائی مسائل پر ان کے نقطۂ نظر کی بھی تعریف کرتا ہوں۔"

اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں گوتریس کے ساتھ ملاقات

جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے "ہندوستان کی ترقی اور پیشرفت کے لیے واضح اور مستقل حمایت" کے لیے گوتریس کا شکریہ ادا کیا اور وہ ہندوستان میں ان کے استقبال کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں گوتریس کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران، جے شنکر کے ساتھ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے، سفیر پی ہریش، اقوام متحدہ میں نائب مستقل نمائندے، سفیر یوجنا پٹیل اور اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کے حکام بھی موجود تھے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات

جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے "ہندوستان کی ترقی اور پیشرفت کے لیے واضح اور مستقل حمایت" کے لیے گوتریس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان اقوام متحدہ کے سربراہ کا ہندوستان میں استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جے شنکر G-7 وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے لیے کینیڈا میں تھے۔ یہاں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی اور دیگر عالمی ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔

واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے

اس سے قبل منگل کے روز، گوتریس نے دہلی بم دھماکوں کا حوالہ دیتے ہوئے "وہاں کیا ہوا" کے لیے ہندوستانی حکومت اور لوگوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ان کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔

ہندوستانی حکومت اور لوگوں سے اظہار تعزیت

اقوام متحدہ کی روزانہ کی بریفنگ میں لال قلعہ کے قریب ہونے والے حملے کے بارے میں پوچھے جانے پر فرحان حق نے کہا، "ہم یقینی طور پر وہاں جو کچھ ہوا اس کے لیے ہندوستانی حکومت اور لوگوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اس دھماکہ کی بھی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔" فرحان حق نے لال قلعہ پر حملے کو ’’وہاں جو ہوا‘‘ قرار دیا۔

