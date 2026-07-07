شام: فرانسیسی صدر میکرون اور شامی صدر کی ملاقات کے دوران ہوٹل کے باہر دھماکہ
میکرون کا شام کا دورہ جاری ہے۔ اس دوران دمشق میں اسی ہوٹل کے باہر بم دھماکہ کیا گیا جہاں وہ مقیم ہیں۔
Published : July 7, 2026 at 2:25 PM IST
دمشق، شام: منگل کو جب فرانس کے صدر نے اپنے شامی ہم منصب سے تاریخی دورے پر ملاقات کی اسی دوران دمشق دھماکوں سے لرز اٹھا۔
ایمینوئل میکرون شامی صدر احمد الشرع سے ملاقات کے لیے صدارتی محل میں جیسے ہی داخل ہوئے، اسی دوران فور سیزنز ہوٹل کے قریب بم دھماکہ ہوا۔ شامی حکام نے اس واقعے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
شامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ میکرون فور سیزن میں مقیم تھے۔ فرانسیسی صدر کے دفتر نے کہا کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کا شام کا دورہ جاری ہے۔
سرکاری میڈیا نے ایک نامعلوم سیکورٹی اہلکار کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ دارالحکومت کے قلب میں ہونے والے دو دھماکوں میں دھماکہ خیز آلات کا استعمال کیا گیا ہے۔ جائے وقوعہ سے دھویں کا ایک بڑا شعلہ دیکھا گیا۔ یہ علاقہ دمشق کی ایک مصروف سڑک پر ہے اور وزارت سیاحت اور دمشق نیشنل میوزیم کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج میں ایک گاڑی میں لگی آگ اور سڑک پر خون کے دھبے دکھائی دے رہے ہیں۔
فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
میکرون نے یورپ اور امریکہ کو شام پر سے زیادہ تر پابندیاں ہٹانے پر مجبور کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ پیر کی رات ایک اقتصادی وفد کے ساتھ شام پہنچے، اور وہ اپنے ہم منصب کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کرنے والے ہیں۔دھماکہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب تباہ حال ملک سرمایہ کاروں کو 14 سال کی جنگ کے بعد تعمیر نو میں مدد کرنے کے لیے راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ واقعہ دمشق میں جسٹس پیلس کے قریب ایک کیفے میں ہوئے دھماکہ کے چند روز بعد پیش آیا ہے جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔
یہ دھماکے الشرع کے لیے ایک دھچکا ہیں، جو 2024 میں بشار الاسد کو ہٹانے والی بغاوت کی قیادت کرنے کے بعد اقتدار میں آئے ہیں۔
اس کے بعد انھوں نے مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور جنگ زدہ شام میں استحکام لانے کے لیے پورا زور لگا دیا ہے۔ انھوں نے اقلیتوں سے اپیل کی ہے جو ان کی اسلام پسند قیادت پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں۔ الشرع کی حکومت نے کئی دہائیوں کی بشارالاسد کی آمرانہ حکمرانی کے بعد سیاسی اور معاشی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔
شام کے نئے حکمرانوں نے ملک میں مختلف گروہوں کے تشدد سے مقابلہ کیا ہے اور وہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہنگامہ خیز دور کے دوران دارالحکومت بڑی حد تک پرامن رہا ہے۔
شام میں لڑائی میں تقریباً 50 لاکھ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ شام کا بنیادی ڈھانچہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دیگر ممالک اور کاروباری اداروں نے ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے وعدے کیے ہیں، ملک کو اب بھی تعمیر نو اور لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے سیکڑوں بلین ڈالرز کی ضرورت ہے۔
صدارتی محل پہنچنے سے پہلے میکرون نے شامی سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کی، حالانکہ ان کے دفتر نے اس بارے میں زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: