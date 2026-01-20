افغانستان: کابل کے ایک ریستوران میں دھماکہ، کم از کم سات افراد ہلاک، ایک درجن سے زائد زخمی
افغانستان کے دارالحکومت میں ایک ریسٹورنٹ میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔
Published : January 20, 2026 at 10:50 AM IST
کابل، افغانستان: افغان پولیس اور شہر میں سرجیکل یونٹ چلانے والے ایک اطالوی خیراتی ادارے کے مطابق، پیر کو کابل کے مرکز میں واقع ایک ریستوران میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم سات افراد ہلاک اور تقریباً ایک درجن زخمی ہوئے ہیں۔
ابھی تک افغان حکام نے سرکاری طور پر دھماکے کی وجہ کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن پڑوسی ملک پاکستان کے صدر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اسے بم دھماکہ قرار دیا ہے۔
کابل پولیس کمانڈ کے ترجمان خالد زدران کے مطابق دھماکہ افغان دارالحکومت کے شہرِ نو ضلع میں ایک چینی ریستوران میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریستوران ایک افغان شخص، ایک چینی شہری اور اس کی بیوی کی مشترکہ ملکیت تھا۔
زدران نے کہا کہ یہ ریستوران چینی مسلمانوں میں مقبول تھا، انہوں نے مزید کہا کہ دھماکے میں ایک چینی شہری اور چھ افغان ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ دھماکہ ریستوران کے کچن کے قریب ہوا اور اس کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے۔
اطالوی خیراتی ادارے ایمرجینسی نے کہا کہ افغان دارالحکومت میں دھماکے کی جگہ کے قریب واقع اس کے سرجیکل سینٹر کو 20 افراد موصول ہوئے، جن میں سے سات پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے۔
افغانستان میں تنظیم کے کنٹری ڈائریکٹر ڈیجان پینک نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں چار خواتین اور ایک بچہ شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "زخمیوں، جن میں سے کچھ کا سرجری کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے، کو زخموں اور چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔"
چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے بتایا کہ دھماکے میں دو چینی باشندے شدید زخمی اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا۔
مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن طلوع نیوز کی طرف سے نشر ہونے والی اور کار کی ونڈشیلڈ کے ذریعے فلمائی گئی فوٹیج میں لوگوں کو سڑک پر دوڑتے اور دھوئیں اور گردوغبار کے پیچھے چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے کابل میں ایک چینی ریستوران میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔
حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خاص طور پر کشیدہ رہے ہیں اور تناؤ تشدد میں بدل گیا ہے۔ اکتوبر میں، دونوں مکمل طور پر تنازع کے قریب آگئے اور سرحد پار جھڑپوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ قطر کی طرف سے جنگ بندی کی ثالثی کے بعد جنگ ختم ہوئی۔
زرداری نے الزام لگایا کہ افغانستان کی طالبان حکومت جنگ بندی کے معاہدوں کا احترام کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "افغانستان میں کسی دہشت گرد گروہ کو محفوظ پناہ گاہوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔"
افغان حکام نے بارہا کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گرد گروپوں کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔
پاکستانی صدر نے کہا کہ "افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گردوں" نے دوسرے ہمسایہ ممالک کو بھی متاثر کیا ہے، جس میں تاجکستان بھی شامل ہے۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب پیر کو تاجک حکام نے کہا کہ ان کے سرحدی محافظوں نے راتوں رات افغانستان سے ملک میں داخل ہونے والے چار مسلح افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغان حکام نے بتایا کہ چاروں افراد منشیات کے اسمگلر تھے۔
