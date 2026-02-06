پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مسجد میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک، 80 زخمی
یہ دھماکہ اسلام آباد کے جنوب مشرقی علاقے ترلائی میں واقع خدیجۃ الکبریٰ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہوا ہے۔
Published : February 6, 2026 at 3:39 PM IST
اسلام آباد: پاکستانی اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق جمعہ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک امام بارگاہ میں دھماکے کی اطلاع کے بعد متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔ دھماکہ وفاقی دارالحکومت کے علاقے شہزاد ٹاؤن میں واقع ترلائی امام بارگاہ میں ہوا۔
الجزیرہ نے مقامی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ، اسلام آباد کی ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے ہیں۔
ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔
پولیس اور ریسکیو کے اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں ہیں۔
وفاقی دارالحکومت کے پولی کلینک، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (پمز) اور سی ڈی اے اسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔
گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے داخلی دروازے پر ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔
واضح رہے افغانستان کی سرحد سے ملحقہ جنوب مغرب میں شورش زدہ علاقوں میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی یہ کارروائی باغیوں کے مربوط حملوں کی ایک لہر کے بعد کی جا رہی ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔
