قطر میں گیس ایکسپورٹ ٹرمینل دوبارہ شروع ہوتے ہی دھماکہ، 54 افراد زخمی، 18 لاپتہ
قطر کے راس لفان صنعتی علاقے میں ہونے والے دھماکے سے توانائی کی عالمی منڈیوں میں مزید افراتفری پھیل سکتی ہے۔
Published : June 22, 2026 at 8:54 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: اتوار کی رات قطر کا اہم قدرتی گیس برآمدی ٹرمینل دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب مزدوروں نے ایران-امریکہ جنگ کے دوران تہران کی طرف سے بمباری کے بعد وہاں کام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ دھماکے سے آگ لگ گئی جس سے کم از کم 54 افراد زخمی ہو گئے اور 18 افراد کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی لاپتہ ہیں۔
راس لفان صنعتی علاقے میں ہونے والے دھماکے سے توانائی کی عالمی منڈیوں میں مزید افراتفری پھیل سکتی ہے، کیونکہ قطر زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ قطر نے آبنائے ہرمز پر ایران کی ناکہ بندی کے بعد اپنی پیداوار بند کر دی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے گاہکوں کو کھیپ نہیں پہنچا سکتا تھا۔
جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے مذاکرات جاری رہنے کے ساتھ ہی ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت ڈھیلی کردی ہے، اسی کے چلتے قطر نے اپنا ایکسپورٹ ٹرمینل دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ سرکاری ادارے قطر انرجی نے کہا کہ اتوار کی رات، اس کام کے آغاز کے ساتھ ہی بارزان گیس سپلائی کی سہولت میں ایک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔
دھماکے کے بعد نقصان کا پیمانہ معلوم نہیں ہوسکا ہے، حکام نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ صرف چند افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن چند گھنٹوں بعد، قطر کی وزارت داخلہ نے ہلاکتوں کے بہت زیادہ اعداد و شمار پیش کیے۔
برزان پلانٹ میں روزانہ تقریباً 1.4 بلین معیاری کیوبک فٹ سیلز گیس کی گنجائش تھی، جسے قطر بنیادی طور پر مقامی بجلی کی پیداوار اور جزیرہ نما عرب کے صحرائی علاقوں میں اپنے اہم پانی کو صاف کرنے والے پلانٹس کو بجلی فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
قطر تقریباً تمام پلانٹ کا مالک ہے، جس میں ایک چھوٹا سا حصہ بھی ایکزون موبل کے پاس ہے۔ تیل کمپنی نے فوری طور پر اس حادثے پر تبصرہ نہیں کیا۔
حکام نے بتایا کہ مارچ میں، ایک ایرانی میزائل راس لافان سے ٹکرا گیا تھا، جس سے آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس پر قابو پانے سے قبل ہی "بڑے پیمانے پر" نقصان پہنچایا، ۔ ایرانی حملوں کی وجہ سے قطر نے پہلے ہی وہاں پیداوار روک دی تھی۔
قطر خلیج فارس میں اپنی وسیع قدرتی گیس فیلڈ ایران کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اس قدرتی گیس کی پیداوار نے قطر کو دولت مند ملک بنا دیا ہے۔ اس نے اس رقم کو 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی، الجزیرہ نیوز نیٹ ورک بنانے اور ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات سمیت بین الاقوامی ثالث کے طور پر اپنے کام کو فنڈ فراہم کرنے کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا پروفائل بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔
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