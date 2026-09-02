بڑھتے ہوئے ماحولیاتی دباؤ والے ماحول میں ایس سی او کا گرین ٹیکنالوجی کوریڈور کیوں اہمیت رکھتا ہے؟
SCO کا مجوزہ 'گرین ٹیکنالوجی کوریڈور' یوریشیا میں سائنسی تعاون کو توانائی، ماحولیاتی لچک اور پائیدار ترقی کے ایک اسٹریٹجک ہتھیار میں تبدیل کرسکتا ہے۔
Published : September 2, 2026 at 8:12 AM IST
نئی دہلی: شنگھائی تعاون تنظیم (شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن SCO) کے بشکیک سربراہی اجلاس کا سب سے اہم پہلو شاید نہ صرف اس کی جیو پولیٹیکل مشاورت میں پوشیدہ ہے، بلکہ ایک کم واضح فیصلے میں ہے: جو کہ 2030-2026 کے لیے ایس سی او 'گرین ٹیکنالوجی کوریڈور' بنانے کے پروگرام کی منظوری ہے۔
یہ پروگرام، جسے باضابطہ طور پر '2030-2026' کے لیے ایس سی او گرین ٹیکنالوجی کوریڈور (سائنسی اور تکنیکی تعاون) کے قیام پر ایس سی او کے رکن ممالک کا شراکتی پروگرام' کا نام دیا گیا ہے، ممکنہ طور پر محض ایک اور ماحولیاتی تعاون کے معاہدے سے بڑھ کر ہے۔
اگر اس پر مناسب فنڈنگ، ٹیکنالوجی کی منتقلی کے طریقۂ کار اور قابلِ پیمائش منصوبوں کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے، تو یہ ایس سی او کو یوریشیا کے ایک بڑے حصے میں سائنسی تحقیق، صاف ٹیکنالوجی، توانائی کی منتقلی اور ماحولیاتی لچک کو آپس میں جوڑنے کا ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے۔
#WATCH | Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi meets Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin at the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Bishkek.— ANI (@ANI) September 1, 2026
(Source: Russian Pool via Reuters) pic.twitter.com/qTRBmlIOFF
اسی سال گرین ٹیکنالوجی کوریڈور کو اپنانے کا کیا گیا فیصلہ
گرین ٹیکنالوجی کوریڈور پروگرام کو اپنانے کا فیصلہ دراصل اسی سال 22 مئی کو بشکیک میں ایس سی او یعنی شنگھائی تعاون تنظیم (شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن SCO) کے رکن ممالک کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارتوں کے سربراہان کے 10ویں اجلاس میں کیا گیا تھا۔
اس تقریب کی صدارت جمہوریہ کرغیزستان کی سائنس، اعلیٰ تعلیم اور جدت طرازی کی وزیر گلزات عیساماتووا نے کی اور اس میں ایس سی او کے دیگر رکن ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ شرکاء نے مشترکہ تحقیقاتی منصوبوں کے پہلے مقابلے کے نتائج پر تبادلۂ خیال کیا اور خطے کی معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کو تیز کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کے درمیان براہ راست روابط کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
معاشی مسابقت اور اسٹریٹجک خودمختاری کا فیصلہ
اجلاس کے بعد ایک پروٹوکول پر دستخط کیے گئے جس میں آنے والے وقت کے لیے ایس سی او کی سائنسی اور تکنیکی پالیسی کی سمت کا خاکہ پیش کیا گیا۔ وزیر گلزات عیساماتووا نے واضح کیا کہ مشترکہ سائنسی اقدامات ایک اہم اسٹریٹجک وسیلہ بن رہے ہیں اور گرین ٹیکنالوجیز (سبز ٹیکنالوجی) کی طرف منتقلی تمام رکن ممالک کے لیے پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنائے گی۔
ایک ایسے وقت میں جب ماحولیاتی تبدیلی توانائی کی منڈیوں، صنعتی حکمت عملیوں اور ترقیاتی ترجیحات کو ازسرِ نو تشکیل دے رہی ہے، یہ اقدام ممکنہ طور پر ایس سی او کو ان ٹیکنالوجیز میں تعاون کے ایک ایسے پلیٹ فارم میں تبدیل کر سکتا ہے جو مستقبل میں معاشی مسابقت اور اسٹریٹجک خودمختاری کا فیصلہ کریں گی۔
From the SCO Summit in Bishkek. pic.twitter.com/GDlPpVkSLR— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
'اسٹیٹ آف دی گلوبل کلائمیٹ 2025' رپورٹ
اس معاملے کی سنگینی کو ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن (WMO) کی تازہ ترین رپورٹ نے بھی اجاگر کیا ہے۔ اس کی 'اسٹیٹ آف دی گلوبل کلائمیٹ 2025' رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2015 سے 2025 تک کے سال اب تک کے ریکارڈ میں 11 گرم ترین سال رہے ہیں، جب کہ زمین کا توانائی کا عدم توازن 65 سالہ مشاہداتی ریکارڈ میں سب سے زیادہ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ میں گلیشیئرز کے مسلسل پگھلنے اور تیزی سے نقصان پہنچانے والے شدید موسمی واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
موسمیاتی اعلانات سے لے کر تکنیکی تعاون تک
گرین ٹیکنالوجی کوریڈور کی بنیادی اہمیت سائنسی اور تکنیکی تعاون پر اس کے زور میں پوشیدہ ہے۔ موسمیاتی سفارت کاری روایتی طور پر کاربن کے اخراج کے اہداف، مالی وعدوں اور ذمہ داریوں کی تقسیم پر بات چیت تک مرکوز رہی ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں اب بھی ناگزیر ہیں، لیکن بڑھتا ہوا موسمیاتی بحران تیزی سے کچھ ایسے ٹھوس اقدامات کا تقاضا کر رہا ہے جیسے کہ ایسی ٹیکنالوجیز جو واقعی کاربن کے اخراج کو کم کر سکیں، توانائی کی بچت کو بہتر بنا سکیں، ماحولیاتی نظام کا تحفظ کر سکیں اور معیشتوں کو موسمیاتی اثرات کے مطابق ڈھالنے کے قابل بنا سکیں۔
Here are highlights from a productive visit to the Kyrgyz Republic.— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
The various meetings on the sidelines of SCO Summit will lead to substantive benefits for India.
At the same time, shared a roadmap for the time ahead as the SCO plans for the next 25 years.
Also had a… pic.twitter.com/EsgqDxdiwV
ایس سی او (SCO) کے پاس اس کے لیے پہلے سے ہی ایک ادارہ جاتی بنیاد موجود ہے۔ اس کی 'وزارتوں اور سائنس و ٹیکنالوجی کے محکموں کے سربراہان کا اجلاس' 2012 سے کام کر رہا ہے اور سائنسی و تکنیکی تعاون پر ایک مستقل ورکنگ گروپ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کے قائم کردہ شعبوں میں ماحولیاتی تحفظ، قدرتی وسائل کا پائیدار استعمال، توانائی اور توانائی کی بچت، ارضیاتی علوم (Earth Sciences)، زلزلہ شناسی اور جیو پلوجی، انفارمیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز اور دیگر سائنسی شعبے شامل ہیں۔ لہٰذا، گرین ٹیکنالوجی کوریڈور ممکنہ طور پر موجودہ سائنسی تعاون کو ایک زیادہ منظم اور مرکوز گرین ٹیکنالوجی ایکو سسٹم میں تبدیل کر سکتا ہے۔
ایس سی او (SCO) کا یوریشیائی جغرافیہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟
ایس سی او کا جغرافیائی دائرۂ کار اس معاہدے کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ ایس سی او چین، قازقستان، کرغیزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان، بھارت، پاکستان، ایران اور بیلاروس پر مشتمل ہے۔ جغرافیائی دائرۂ کار اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے، جو دنیا کے کل رقبے کا کم از کم 24 فیصد (یوریشیا کا 65 فیصد) اور دنیا کی 42 فیصد آبادی کا احاطہ کرتی ہے۔ 2024 تک، اس کا مجموعی برائے نام جی ڈی پی (Nominal GDP) تقریباً 23 فیصد ہے، جب کہ قوتِ خرید کی برابری (PPP) پر مبنی اس کا جی ڈی پی دنیا کے کل جی ڈی پی کا تقریباً 36 فیصد ہے۔
𝐏𝐌 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐚𝐭 𝟐𝟔𝐭𝐡 𝐒𝐂𝐎 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭#WATCH || Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister @narendramodi poses for a group photograph with other leaders at the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit.@MEAIndia @IndiainKyrgyzR #PMModi #SCOSummit #SCO2026… pic.twitter.com/mvmbntJLiR— All India Radio News (@airnewsalerts) September 1, 2026
ایشیا میں گلیشیئرز کے پگھلنے اور شدید موسموں کا سامنا
یہ تنظیم ایسے ممالک کو اکٹھا کرتی ہے جن کے توانائی کے نظام، وسائل کی دولت، صنعتی ڈھانچے اور معاشی ترقی کے مراحل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ بھارت اور چین دنیا میں توانائی کے سب سے بڑے صارفین اور قابلِ تجدید توانائی (Renewable Energy) پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں؛ روس اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے پاس ہائیڈرو کاربن اور معدنی وسائل کے وسیع ذخائر موجود ہیں؛ جب کہ وسطی ایشیا کے کئی رکن ممالک بیک وقت پانی کی قلت، صحرا زدگی (Desertification)، گلیشیئرز کے پگھلنے اور شدید موسموں کا سامنا کر رہے ہیں۔
نازک ماحولیاتی نظاموں کی نگرانی کی ٹیکنالوجیز
کچھ ارکان کے لیے، فوری ترجیح قابلِ تجدید توانائی (Renewable Power) اور گرڈ کی جدید کاری ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے لیے، یہ توانائی کی بچت، صاف ستھری صنعتی پیداوار، میتھین گیس کے اخراج میں کمی، پانی کا تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی زراعت یا نازک ماحولیاتی نظاموں کی نگرانی کی ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہے۔ ان صلاحیتوں کو آپس میں جوڑنے والا ایک کوریڈور ایس سی او (SCO) کو موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو محض ایک سفارتی معاملے کے بجائے، ایک تکنیکی اور ترقیاتی چیلنج کے طور پر دیکھنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔
توانائی اور سکیورٹی کا باہمی تعلق
یہ معاہدہ عالمی توانائی کی سرمایہ کاری میں آنے والی ایک وسیع تر تبدیلی کے سانچے میں بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی (IEA) کی 'ورلڈ انرجی انویسٹمنٹ 2026' کے مطابق، 2026 میں عالمی توانائی کی سرمایہ کاری ریکارڈ 3.4 ٹریلین ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، جس میں سے تقریباً 2.2 ٹریلین ڈالر صاف توانائی کی ٹیکنالوجیز بشمول قابلِ تجدید توانائی، نیوکلیئر پاور، بجلی کے گرڈز، سٹوریج (بیٹریاں)، کم اخراج والے ایندھن، توانائی کی بچت اور الیکٹریفیکیشن (برقی کاری) کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح صاف توانائی میں سرمایہ کاری، فوسل فیول (موافقتی ایندھن) میں ہونے والی سرمایہ کاری سے تقریباً دگنی ہونے کی امید ہے۔
یہ چیز "گرین ٹیکنالوجی" کے تزویراتی (Strategic) معنی کو بدل دیتی ہے۔ قابلِ تجدید توانائی اب محض موسمیاتی پالیسی کا ایک ذریعہ نہیں رہی۔ شمسی توانائی، ہوا کی توانائی، بیٹریاں، بجلی کے گرڈز، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، توانائی کی بچت اور کم کاربن والے صنعتی عمل اب تیزی سے توانائی کی سکیورٹی، صنعتی مسابقت اور تکنیکی خودمختاری سے جڑتے جا رہے ہیں۔
ہمالیائی پہلو
26 اگست کو نیپال میں آنے والے ہمالیائی اچانک سیلاب (Flash Floods) کے بعد اس معاہدے کا ایک خاص اور اہم سیاق و سباق بنتا ہے۔ اگرچہ بشکیک معاہدے کو اس مخصوص تباہی کے براہِ راست ردعمل کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن یہ واقعہ ان موسمیاتی اور ماحولیاتی خطرات کی واضح مثال ہے جن سے نمٹنے کے لیے سائنسی اور تکنیکی تعاون کی اب تیزی سے اور زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے۔