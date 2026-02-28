ایران پر حملے کے بعد اسرائیل میں بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری، انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ
اسرائیل میں ہندوستانی سفارت خانے نے تمام بھارتی شہریوں پر زور دیا کہ وہ تمام حفاظتی رہنما خطوط اور ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔
Published : February 28, 2026 at 1:55 PM IST
تل ابیب: بھارت نے سنیچر کے روز اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کیے گئے مشترکہ فضائی حملوں کے بعد اسرائیل میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سفارت خانے نے بھارتی شہریوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں اور خطے میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورت حال کے پیش نظر چوکس رہیں۔
ایک سرکاری بیان میں اسرائیل میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ "خطے میں موجودہ سکیورٹی کی صورت حال کے پیش نظر، اسرائیل میں تمام بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں اور ہر وقت چوکس رہیں"۔
سفارت خانے نے زور دیا کہ وہ اسرائیلی حکام اور ہوم فرنٹ کمانڈ کی طرف سے جاری کردہ حفاظتی رہنما خطوط اور ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ ایڈوائزری میں محفوظ علاقوں کے قریب رہنے کی اہمیت پر مزید زور دیا گیا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ تمام بھارتی شہریوں کو نامزد پناہ گاہوں کے قریب رہنا چاہیے اور انہیں اپنے رہائشی علاقے یا کام کی جگہ کے قریب ترین محفوظ مقامات سے آگاہ رہنا چاہیے۔
بیان میں لکھا گیا کہ "ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک اسرائیل کے اندر تمام غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مقامی خبروں، سرکاری اعلانات اور ہنگامی انتباہات کی باقاعدگی سے نگرانی کریں۔" سفارتخانے نے بدلتی ہوئی صورت حال کے دوران بھارتی شہریوں کو مدد جاری رکھنے کا بھی یقین دلایا۔
"کسی بھی ہنگامی صورت حال کی صورت میں بھارتی شہری چوبیس گھنٹے کسی بھی وقت ہیلپ لائن کے ذریعے تل ابیب میں بھارتی سفارت خانے کے ٹیلی فون: +972-54-7520711؛ ای میل: cons1.telaviv@mea.gov.in 8 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سفارت خانہ متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی طور پر منسلک رہتا ہے اور ضروری طور پر اپ ڈیٹ جاری کرتا رہے گا۔"
یہ تازہ ایڈوائزری اس وقت سامنے آئی ہے جب تہران کا زور دار دھماکوں سے لرز اٹھا ہے۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ حملہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔
مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی میں تیزی سے اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ حملے امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جوہری معاہدے پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے پس منظر میں کیے گئے، جس سے مشرق وسطیٰ میں وسیع تر فوجی تصادم کے خدشات کو ہوا ملی۔
