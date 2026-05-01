عمران خان کی آنکھوں میں انفیکشن: انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا کیا مطالبہ
عمران خان کی بینائی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جارہا ہے، ان کی بینائی نمایاں طور پر خراب ہونے کے دعوے ہیں۔
Published : May 1, 2026 at 12:56 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کی کہ وہ انسانی ہمدردی اور انسانیت کی بنیاد پر ان کی رہائی پر غور کرے۔ انہوں نے طویل قید تنہائی اور آنکھ میں انفیکشن کا حوالہ دیا۔
یہ اپیل ان کے وکیل سلمان صفدر کی طرف سے کی گئی تھی، جب عدالت خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کر رہی تھی۔ گزشتہ سال جنوری میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے قومی احتساب بیورو (نیب) کرپشن کیس میں 73 سالہ عمران خان کو 14 سال اور بی بی کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی۔
عدالت سے خان کی بینائی پر تشویش کا اظہار
ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق سماعت کے دوران صفدر نے عدالت سے سزا معطل کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ کیس 16 ماہ سے زائد عرصے سے زیر التوا ہے اور اپیل کی 17 بار سماعت ہو چکی ہے۔ صفدر نے عدالت سے خان کی بینائی پر تشویش کا اظہار کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کی بینائی کافی خراب ہو گئی ہے۔
بینائی 15 فیصد تک خراب
ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے ان کے حوالے سے کہا کہ "عمران خان کی بینائی 15 فیصد تک خراب ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی 85 فیصد بینائی ضائع ہو گئی ہے"۔ وکیل دفاع نے دعویٰ کیا کہ خان کی آنکھ کو پہنچنے والا نقصان مستقل معلوم ہوتا ہے۔ صفدر نے یہ بھی سوال کیا کہ ان کے مؤکلوں کو کن حالات میں رکھا گیا ہے۔
قید تنہائی میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟
انہوں نے کہا، "ایک مسئلہ آنکھ کا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ کہ انہیں قید تنہائی میں کیوں رکھا جا رہا ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ خان نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ایک آنکھ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے تھے اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ حالت ناقابلِ اصلاح ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خان کو متعدد بار اسپتال منتقل کیا گیا اور اڈیالہ جیل میں علاج معالجے کی ایسی سہولیات میسر نہیں۔
اسپتال کو مکمل میڈیکل ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم
صفدر نے کہا کہ اب یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہم انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات، سپرنٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو طلب کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اسپتال کو مکمل میڈیکل ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ صفدر نے کہا کہ بشریٰ بی بی بھی اس کیس سے متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فیصلے کے وقت گرفتار کیا گیا تھا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے صفدر سے استفسار کیا کہ آپ مرکزی اپیل پر توجہ کیوں نہیں دے رہے، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اسے جلد حل کیا جاسکتا ہے۔ ڈوگر نے کہا کہ اپیلوں کی باقاعدگی سے سماعت ہو رہی ہے اور اگر دلائل طے ہو جائیں تو ان کا جلد فیصلہ ہو سکتا ہے۔
یونیورسٹی چلانے والی فلاحی تنظیم القادر ٹرسٹ
تاہم صفدر نے اصرار کیا کہ معطلی کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جائے۔ وکیل نے انسپکٹر جنرل پنجاب جیل خانہ جات اور اسپتال حکام کو مکمل میڈیکل ریکارڈ کے ساتھ طلب کرنے کی درخواست دہرائی۔ بعد ازاں سماعت ملتوی کر دی گئی۔ بدعنوانی کے اس کیس میں اسلام آباد سے باہر یونیورسٹی چلانے والی فلاحی تنظیم القادر ٹرسٹ سے متعلق الزامات شامل ہیں۔ یہ الزام ہے کہ اس ٹرسٹ کا استعمال ایک رئیل اسٹیٹ ٹائیکون سے لاکھوں ڈالر کی زمین حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
عمران خان کو لین دین سے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں
نیب کے مطابق یہ عطیہ سابق وزیراعظم کی انتظامیہ کی جانب سے برطانیہ سے واپس بھیجے گئے فنڈز کے عوض دیا گیا جو رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے تاجر کی جانب سے جرمانے کی ادائیگی کے لیے استعمال کی گئی۔ خان نے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ انہیں اور نہ ہی ان کی اہلیہ نے ٹرسٹ یا اس سے متعلقہ لین دین سے کوئی مالی فائدہ حاصل کیا۔