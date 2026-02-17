’عمران خان کی بینائی میں بہتری‘، طبی معائنے کی رپورٹ منظر عام پر
ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔
Published : February 17, 2026 at 11:47 AM IST
اسلام آباد: جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بینائی اور آنکھ کی مجموعی حالت میں بہتری آئی ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی جانب سے کیے گئے ان کے طبی معائنے کے بعد یہ انکشاف کیا گیا ہے۔
یہ تفصیلی معائنہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر کیا گیا، جس کے تحت اتوار کے روز دو ماہر ڈاکٹروں نے 73 سالہ کرکٹر سے سیاست دان بننے والے عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا۔
عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کا اُس وقت نوٹس لیا جب مقرر کردہ وکیل سلمان صفدر نے 12 فروری کو اڈیالہ جیل میں بند عمران خان سے ملاقات کے بعد عدالت کو آگاہ کیا کہ ’’سابق وزیر اعظم نے دائیں آنکھ میں صرف 15 فیصد بینائی باقی رہ جانے کی شکایت کی ہے۔‘‘ عمران خان کی شکایت تھی کہ گزشتہ برس اکتوبر تک ان کی نظر درست تھی، تاہم انہیں ایک عارضہ لاحق ہوا جس کا علاج بھی کیا گیا، تاہم اس سے ان کی بینائی متاثر ہوئی۔
حکام کی جانب سے میڈیا کو فراہم کی گئی رپورٹ کے مطابق ’’الشفا ٹرسٹ، آئی ہسپتال‘‘ کے ڈاکٹر ندیم قریشی اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، اسلام آباد کے ڈاکٹر محمد عارف خان نے عمران خان کا معائنہ کیا۔ ان کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بغیر چشمے کے دائیں آنکھ کی بینائی 6/24 جزوی جبکہ بائیں آنکھ کی 6/9 ریکارڈ کی گئی۔ تاہم اصلاحی چشمہ استعمال کرنے پر دائیں آنکھ کی بینائی بہتر ہو کر 6/9 جزوی اور بائیں آنکھ کی 6/6 تک پہنچ گئی۔
میڈیکل رپورٹ کے مطابق دائیں آنکھ کی سوجن میں بھی نمایاں کمی آئی ہے اور آنکھ کی موٹائی 550 مائیکرون سے کم ہو کر 350 مائیکرون رہ گئی، جسے بہتری کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ طبی ماہرین نے دونوں آنکھوں کے لیے قطرے استعمال کرنے اور مزید دو ٹیسٹ کروانے کی سفارش بھی کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان اور سینیٹ میں قائد حزب اختلاف ناصر عباس نے بھی اسی روز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ کیا، جہاں میڈیکل بورڈ نے انہیں اڈیالہ جیل میں فراہم کیے گئے علاج سے متعلق بریفنگ دی۔
طبی ماہرین نے عمران خان کے ذاتی معالجین، جن میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا شامل ہیں، کو بھی فون پر ان تفاصیل سے آگاہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ گفتگو 25 منٹ سے زائد جاری رہی۔
تاہم ڈاکٹر عاصم یوسف نے بعد میں جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ میڈیکل بورڈ کی فراہم کردہ معلومات کی آزادانہ تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے خود عمران خان کا معائنہ نہیں کیا۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں اور ڈاکٹر فیصل سلطان یا عمران خان کے اہل خانہ کی جانب سے نامزد ڈاکٹروں کو ہی سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جبکہ علاج کے لیے عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی بھی سفارش کی۔
واضح رہے کہ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو لاہور میں اپنی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور فی الوقت وہ راولپنڈی کی سخت سیکیورٹی والی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔
