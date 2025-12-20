توشہ خانہ کرپشن کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17 سال سزائے قید
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان اوران کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کرپشن کیس میں بڑی سزا سنائی گئی ہے۔
Published : December 20, 2025 at 12:43 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 1:30 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کی ایک احتساب عدالت نے آج توشہ خانہ 2 کرپشن کیس میں جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17۔ 17 سال قید کی سزا سنائی ہے۔
یہ کیس 2021 میں عمران اور ان کی اہلیہ کو سعودی حکومت سے ملنے والے سرکاری تحائف کے مبینہ طور پر جعلی استعمال سے متعلق ہے۔ خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے راولپنڈی کی انتہائی سیکیورٹی والی اڈیالہ جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا۔ خان اور بشریٰ کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 (اعتماد کی خلاف ورزی) کے تحت 10 سال قید اور انسداد بدعنوانی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت سات سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے ان دونوں پر 16.4 ملین روپے (16.4 ملین پاکستانی روپے) کا جرمانہ بھی عائد کیا۔
یہ مقدمہ جولائی 2024 میں دائر کیا گیا تھا اور یہ ان الزامات پر مبنی تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے سرکاری تحفے کے ذخیرے توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر قیمتی سامان فروخت کیا۔ ان اشیاء میں مہنگی گھڑیوں کے علاوہ ہیرے اور سونے کے زیورات کے سیٹ بھی شامل تھے۔
بشریٰ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتوبر 2024 میں اس کیس میں ضمانت دی تھی اور ایک ماہ بعد خان کو بھی اسی کیس میں ضمانت مل گئی تھی۔
مزید پڑھیں:عمران خان کی پارٹی کے رہنما اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے
ان کے خلاف گزشتہ سال دسمبر میں الزامات عائد کیے گئے تھے۔ دریں اثنا، مقدمے کی سماعت اڈیالہ جیل میں جاری ہے، جہاں خان اور ان کی اہلیہ دونوں اس سال کے شروع میں القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد پہلے ہی بند ہیں۔ دونوں مجرم اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔