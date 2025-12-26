شام: مسجد میں نماز کے دوران بم دھماکہ، 6 جاں بحق، متعدد زخمی
Published : December 26, 2025 at 8:52 PM IST
بیروت: شام کے شہر حمص کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران بم دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوگئے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں مسجد کے قالینوں پر خون کے دھبے، دیواروں میں سوراخ، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور آگ سے ہونے والے نقصان کو دکھایا گیا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب مسجد حمص کے علاقے وادی الذہاب میں واقع ہے جو کہ علوی اکثریتی علاقہ ہے۔ حمص شام کا تیسرا بڑا شہر ہے۔
سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، سانا نے رپورٹ کیا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکہ خیز مواد مسجد کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ حکام حملے کے ذمہ داروں کی تلاش کر رہے ہیں۔ شام کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسجد کے اطراف میں حفاظتی حصار قائم کر دیا گیا ہے۔
شام کے کئی علاقوں میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ طویل عرصے سے جاری فرقہ وارانہ، نسلی اور سیاسی تقسیم ملک کو غیر مستحکم کر رہی ہے، یہاں تک کہ وسیع پیمانے پر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال صدر بشار الاسد کے خاتمے کے بعد سے اب تک کے عبوری صدر احمد الشارع کی قیادت میں حیات تحریر الشام باغی گروپ کے حملوں میں ملک نے متعدد فرقہ وارانہ جھڑپیں دیکھی ہیں۔
علوی کمیونٹی کے اراکین کو اب منتخب طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں سخت کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مارچ میں، سکیورٹی فورسز پر اسد کے حامیوں کی طرف سے گھات لگا کر کئی دنوں کے فرقہ وارانہ تشدد کو جنم دیا، جس میں سیکڑوں افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے زیادہ تر علوی تھے۔
پیر کے روز، شمالی شہر حلب کے مخلوط آبادی والے علاقوں میں شامی حکومتی افواج اور کرد زیر قیادت جنگجوؤں (سیرین ڈیموکریٹک فورسز) کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں شروع ہوئیں۔ تشدد نے اسکولوں اور سرکاری اداروں کو عارضی طور پر بند کرنے پر مجبور کیا اور شہریوں کو گھر کے اندر پناہ لینے پر مجبور کردیا۔ تاہم کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کے درمیان شام دیر گئے دونوں طرف سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔