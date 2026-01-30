یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا
Published : January 30, 2026 at 7:25 AM IST
برسلز: یورپی یونین نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف مہلک کریک ڈاؤن پت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) کو ایک "دہشت گرد تنظیم" قرار دیا ہے۔
یورپی یونین کے اعلیٰ سفارت کار نے اسے ایک بڑے علامتی اقدام کے طور پر پیش کیا جو اسلامی جمہوریہ پر دباؤ بڑھاتا ہے۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ، کاجا کالس نے کہا کہ 27 ملکی بلاک کے وزرائے خارجہ نے متفقہ طور پر اس فیصلے پر اتفاق کیا ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے کہا کہ ایرانی حکومت کو القاعدہ، حماس اور اسلامک اسٹیٹ گروپ کے زمرے میں رکھا جائے گا۔ کالس نے مزید کہا کہ، جو لوگ دہشت گردی کا سہارا لیتے ہیں انھیں دہشت گرد سمجھا جانا چاہیے۔
کاجا کالس نے ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ، کوئی بھی حکومت جو اپنے شہریوں کو قتل کرتی ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
واضح رہے یوروپی یونین سے قبل امریکہ اور کینیڈا سمیت کئی دیگر ممالک پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔
ایران نے "پی آر سٹنٹ" قرار دیا:
ایرانی وزارت خارجہ نے یوروپی یونین کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام "غیر قانونی، سیاسی اور بین الاقوامی قانون کے منافی" ہے اور ساتھ ہی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی ہے۔
وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ تہران "اپنی خودمختاری، قومی سلامتی اور ایرانی قوم کے مفادات کے دفاع کے لیے بین الاقوامی قانون کے دائرہ کار میں مناسب اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور اس کارروائی کے نتائج کے لیے یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے"۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس قدم کو "پی آر سٹنٹ" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ پابندیوں کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے ہوگا جس کے نتیجے میں یورپ بری طرح متاثر ہوگا۔
انہوں نے ایکس پر لکھا"کئی ممالک اس وقت ہمارے خطے میں ہر طرح کی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یورپی نہیں ہے۔"
جرمن مارشل فنڈ کی ڈپٹی ڈائریکٹر کرسٹینا کاؤش نے کہا کہ فہرست سازی "ایک علامتی عمل" ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوروپی یونین کے لیے "مذاکرات کا راستہ کہیں بھی آگے نہیں بڑھا، اور اب یہ ایک ترجیح کے طور پر الگ تھلگ کرنے اور روک تھام کے بارے میں ہے۔"
فرم مائر براؤن کے ساتھ پابندیوں پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک وکیل ایڈورڈ گرگونڈیٹ نے کہا کہ پاسداران انقلاب کے پاس فہرست کو رسمی طور پر اپنانے سے پہلے تبصرہ کرنے کا وقت ہے۔
یورپی یونین نے جمعرات کے روز ایران میں 15 اعلیٰ عہدیداروں اور چھ تنظیموں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں آن لائن مواد کی نگرانی کرنے والے افراد بھی شامل ہیں، کیونکہ ملک میں حکام کی جانب سے تین ہفتوں تک انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا شکار ہے۔
فرانسیسی وزیر خارجہ جین نول باروٹ نے کہا کہ پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ متاثرہ عہدیداروں اور تنظیموں کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور ان پر یورپ کے سفر پر پابندی ہوگی۔
پاسداران انقلاب ایران بھر میں وسیع کاروباری مفادات رکھتا ہے، اور پابندیاں یورپ میں اس کے اثاثوں کو ضبط کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں۔
ایران پہلے ہی امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک کی بین الاقوامی پابندیوں کے بوجھ تلے جدوجہد کر رہا ہے۔
پاسداران انقلاب کیا ہے؟
ایران کا نیم فوجی پاسداران انقلاب 1979 کے اسلامی انقلاب سے ایک طاقت کے طور پر ابھرا جس کا مقصد اپنی شیعہ عالم کی نگرانی والی حکومت کی حفاظت کرنا تھا لیکن بعد میں اسے ایران کے آئین میں شامل کر دیا گیا۔
1980 کی دہائی میں عراق کے ساتھ ایک طویل اور تباہ کن جنگ کے دوران پاسداران انقلاب نے ملک کی باقاعدہ مسلح افواج کے ساتھ متوازی طور پر کام کیا، جس نے اس کی اہمیت اور طاقت میں اضافہ کیا۔ اگرچہ اسے جنگ کے بعد ممکنہ تحلیل کا سامنا کرنا پڑا، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے اسے پرائیویٹ انٹرپرائز میں توسیع کرنے کے اختیارات دیے، جس کے بعد اس نے ترقی کی منازل طے کیے۔
گارڈز کی بسیج فورس ممکنہ طور پر 8 جنوری سے شروع ہونے والے مظاہروں کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی تھی۔ سٹار لنک سیٹلائٹ ڈشز اور دیگر ذرائع سے ایران سے آنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کی فورسز سے تعلق رکھنے والے افراد مظاہرین کو گولی مارتے دیکھے گئے ہیں۔
ایران میں حکومت مخالف مظاہرے:
امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق، حالیہ ہفتوں میں ایران میں تشدد کے واقعات میں کم از کم 6,479 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور مزید لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ مہلوکین میں کم از کم 6,092 مظاہرین، 214 حکومت سے وابستہ فورسز، 118 بچے اور 55 شہری شامل تھے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ 47,200 سے زیادہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔
