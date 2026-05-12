یورپی یونین مقبوضہ مغربی کنارے کے اسرائیلی آباد کاروں پر پابندی لگانے کے لیے رضامند
اسرائیل پر دباؤ بنانے کی کوشش کے طور پر یوروپی یونین کے سفارتکار مقبوضہ مغربی کنارے کے اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف پابندیاں لگانے جارہے ہیں۔
Published : May 12, 2026 at 10:52 AM IST
برسلز: یورپی یونین نے پیر کے روز متفقہ طور پر اسرائیلی آبادکار تحریک کے رہنماؤں پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ فلسطینی مسلح گروپ حماس کے لیڈروں پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ یوروپی یونین کے وزراء خارجہ نے کہا کہ، یہ فیصلہ اسرائیل اور حماس جنگ کے دوران غزہ میں ہونے والی تباہی پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کی وجہ سے لیا گیا ہے۔
تاہم، برسلز میں ہونے والے 27 ممالک کے بلاک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی حکومت کے خلاف مضبوط اقتصادی اقدامات کی توثیق کرنے سے گریز کیا، جن کی یورپ میں کچھ حد تک کوششیں کی گئی تھیں۔
حالانکہ پیر کے اجلاس کے نتیجے میں سیاسی سمجھوتہ ہوا ہے، اور ابھی یورپی یونین کو یہ طے کرنا ہے کہ کن تنظیموں اور افراد پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ایک کمیٹی مسودہ فہرست کو حتمی شکل دے گی۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کاجا کالس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ وزراء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے۔
اسرائیلی آبادکاروں کی تحریک نے یورپی یونین کے اقدام کو مسترد کر دیا
حالانکہ ابھی تک یورپی یونین نے ان لوگوں کی فہرست کا مسودہ جاری نہیں کیا ہے جنہیں پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اسرائیل کے ہاریٹز اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں آباد کار تنظیمیں آمنہ، نچالا، ہاشومر یوش، ریگویم اور ان کے کچھ رہنما - ڈینییلا ویس، میئر ڈوئچ اور اویچائی سوئیسا شامل ہیں۔
ویس، نچالا کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں اور اکثر اسرائیلی آباد کار تحریک کی گاڈ مدر سمجھی جاتی ہیں۔ انھوں نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ، انہیں پابندیوں کی کوئی باضابطہ اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے اور وہ ان کے جواز کو نہیں سمجھتی ہیں۔
ویس نے پابندیوں کو "مضحکہ خیز" اور صورتحال کو "معمولی" قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
آبادکاروں کی تحریک کے انتہائی دائیں بازو کے حامیوں کا غلبہ رکھنے والی اسرائیلی حکومت نے یوروپی یونین کے اقدام پر سخت ردعمل کا اظہار کیا۔
وزیر خارجہ گیڈون سار نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پابندیاں "من مانی اور سیاسی" ہیں۔ انھوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت "ہمارے وطن کے قلب میں یہودیوں کے آباد ہونے کے حق کے لیے کھڑی رہے گی۔"
اسرائیلی حکومت کے کلیدی آباد کاروں میں وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ شامل ہیں، جو آباد کاری کی پالیسی بناتے ہیں، اور کابینہ کے وزیر اتمار بین گویر، جو ملک کی پولیس فورس کی نگرانی کرتے ہیں۔
یوروپی یونین کے وزراء خارجہ نے حماس اور اسرائیلی آباد کاروں دونوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی
فرانسیسی وزیر خارجہ جین نول باروٹ نے کہا کہ وزراء نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کی تحریک، حماس کے رہنماؤں اور تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ’’یہ انتہائی سنگین اور ناقابل برداشت کارروائیاں بلا تاخیر بند ہونی چاہئیں۔
فلسطینی، حقوق کے گروپ اور بین الاقوامی مبصرین مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے بارے میں تیزی سے خبردار کر رہے ہیں، جہاں آتش زنی، توڑ پھوڑ اور بستیوں اور چوکیوں کے قریب کاشتکار برادریوں کی نقل مکانی کے وسیع ماحول کے درمیان نوجوان فلسطینی مردوں کا باقاعدگی سے قتل کیا جارہا ہے۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کے مطابق، مقبوضہ مغربی کنارے میں سال کے آغاز سے کم از کم 40 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں آباد کاروں کی جانب سے 11 فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جو کہ 2025 کے تمام عرصے کے مقابلے میں دو زیادہ ہیں۔
آئرلینڈ کی وزیر خارجہ ہیلن میک اینٹی نے پوسٹ کیا کہ "یورپی یونین بڑھتے ہوئے تشدد اور بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔"
اسرائیل کے انسانی حقوق کے گروپ پیس ناؤ نے کہا کہ یہ فیصلہ "اسرائیلی عوام سے اپنی آنکھیں کھولنے اور اس حقیقت کو دیکھنے کا مطالبہ ہے جو ہم نے مقبوضہ علاقوں میں دہائیوں کے کنٹرول اور آباد کاری کے ذریعے پیدا کیا ہے۔"
اسرائیل پر یورپی یونین کے مزید دباؤ کی ممکنہ علامت
بوڈاپیسٹ میں 16 سال اقتدار میں رہنے کے بعد ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کی گزشتہ ماہ برطرفی کے بعد متفقہ یورپی یونین ووٹ ہوا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے کٹر حامی، اوربن نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کو ان کے اقدامات پر پابندی لگانے کی پہلے کی کوششوں کو بار بار ویٹو کیا تھا۔ اپریل کے انتخابات میں پیٹر میگیار سے اوربن کی ہار نے نئی پابندیوں پر یورپی یونین کے معاہدے کی راہ ہموار کی۔
برسلز میں قائم یورپی مڈل ایسٹ پراجیکٹ کے سربراہ مارٹن کونی نے کہا کہ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارت کاروں کا پیر کا اقدام "اس تصور کی توثیق کرتا ہے کہ اوربن انہیں اکیلے ہی روک رہا تھا۔"
یہ یورپی یونین کی اسرائیل پالیسی میں ایک اہم موڑ کا بھی اعلان کہا جا سکتا ہے۔ غزہ، مغربی کنارے، لبنان، شام اور ایران میں نتن یاہو اور ان کی حکومت کے اقدامات پر تنقید نے اسپین، آئرلینڈ اور ہالینڈ کی قیادت میں کئی یورپی حکومتوں کو اسرائیل کے لیے سزا کا مطالبہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔
لکسمبرگ کے وزیر خارجہ زیویئر بیٹل نے پہلے کہا کہ "آپ صرف آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔"
پھر بھی، یورپی یونین کے سفارت کار مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مصنوعات پر پابندی لگانے یا اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک اہم تجارتی معاہدے کو معطل کرنے جیسے اقدامات پر متفق ہونے میں ناکام رہے۔
دوسری جانب یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کے ساتھی ہیو لوواٹ نے کہا کہ، "یورپی یونین نے اب افراد اور چند اداروں کے لیے کارروائی کا دائرہ محدود کر دیا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ زیادہ نظامی مسائل کو نظر انداز کر رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا ، "بہت کچھ ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہئے۔" منظور شدہ فہرست میں صرف "کچھ اور آباد کاروں کو شامل کرنا" بڑی تصویر کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے جیسا ہے۔
ہیومن رائٹس واچ کے ایسوسی ایٹ یورپی یونین کے ڈائریکٹر کلاڈیو فرانکاویلا نے کہا کہ پابندیاں "صحیح سمت میں ایک قدم" ہیں لیکن "یورپی یونین کو بین الاقوامی قانون کی تعمیل کرنے کے لیے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔"
