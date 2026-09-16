یورپی کمیشن کی چیف نے 13 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی تجویز پیش کر دی
یورپی یونین کے 27 رکن ممالک اب اس تجویز پرووٹ دیں گے جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔
Published : September 16, 2026 at 6:05 PM IST
اسٹراسبرگ: یورپی کمیشن سوشل میڈیا کے استعمال پر سخت موقف اختیار کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے بدھ کو اسٹراسبرگ میں اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی یورپی یونین خطاب کے دوران 13 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا، آن لائن گیمز اور چیٹ بوٹس پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی۔
ارسولا وان ڈیر لیین نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بہت سے لوگ بگ ٹیک کی طاقت کو ضرورت سے زیادہ اور کم کرنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ تاہم، وہ اس سے متفق نہیں ہیں۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق یورپی کمیشن کے صدر وون ڈیر لیین نے کہا کہ 13 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا، آن لائن گیمز اور چیٹ بوٹس جیسی خدمات تک عام رسائی نہیں ہونی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں نشہ آور خصوصیات (ایڈیکٹیو فیچرز) کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے اس سے بھی زیادہ انتہائی مواد کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ارسولا وان ڈیر لیین نے کہا، "ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تصاویر کو اے آئی کے ذریعے تیار کردہ جنسی تصاویر (سیکشول امیج) بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔" وان ڈیر لیین نے کہا کہ ان کی تجویز کے تحت 13 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو سرپرستوں کے ساتھ مِنی اکاؤنٹس دیے جائیں گے۔
یورپی یونین کے 27 رکن ممالک اب اس تجویز پر ووٹ دیں گے جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ٹرمپ نے طویل عرصے سے یورپ کے ٹیک ریگولیشنز پر تنقید کی ہے۔
وان ڈیر لیین نے اپنے خطاب کا استعمال اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جس کا انہوں نے اس سال کے شروع میں خاکہ پیش کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے متعارف کرایا جانا چاہیے۔ کمیشن کی تجویز نوجوانوں کو آن لائن محفوظ رکھنے کے طریقے کے بارے میں ایک بڑی عالمی بحث کا حصہ ہے۔
امریکہ میں، سوشل میڈیا کمپنی میٹاپلاٹ (MetaPlat ) نے گزشتہ ماہ 18 بلین ڈالر تک ادا کرنے اور اپنے فیس بک اور انسٹاگرام پلیٹ فارمز پر بچوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات پر عمل درآمد کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ نوعمروں کے سوشل میڈیا کی لت سے متعلق جاری مقدمے کو حل کیا جا سکے۔
دوسری جانب، مختلف یورپی ممالک، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے دیگر مقامات نے نوجوانوں پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی پابندی لگانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ تاہم، ان میں سے کچھ کوششوں کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ ماہ فرانس کی اعلیٰ عدالت نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا پر پابندی کے قانون کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا تھا کہ یہ بنیادی آزادیوں کی خلاف ورزی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اس تجویز پر دوبارہ غور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
یورپی پارلیمنٹ کے سب سے بڑے گروپ کے سربراہ منفریڈ ویبر نے وان ڈیر لیین کی اس تجویز کے بعد تجویز پیش کی کہ یورپی یونین آسٹریلیا کی طرح شہریوں کو سوشل میڈیا الگورتھم کو غیر فعال کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے ایلون مسک کو یہ پسند نہیں آئے گا، لیکن ایسا کرنے کی شاید یہی ایک وجہ ہے۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: