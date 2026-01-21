ٹرمپ کا جی سیون کے مجوزہ اجلاس میں شرکت سے انکار، کہا میکرون زیادہ دیر تک صدر نہیں رہیں گے
فرانسیسی صدر میکرون اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گرین لینڈ پر تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔
Published : January 21, 2026 at 9:19 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی واشنگٹن کی کوششوں پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جی سیول (G-7) کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اپنی دوسری میعاد کے پہلے سال کی تکمیل پر پریس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ مجوزہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میکرون کے سیاسی مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورت حال ہے۔
انہوں نے کہا کہ "نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ ایمانوئل وہاں زیادہ دن نہیں رہیں گے، اور ان کے وہاں لمبے وقت تک رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔" یہ بیان ٹرمپ کے 'ٹروتھ سوشل' پر میکرون کے پیغام کا اسکرین شاٹ پوسٹ کرنے کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے امریکی صدر کو ورلڈ اکنامک فورم کے بعد جی سیون اجلاس میں مدعو کیا تھا۔ میکرون نے کہا کہ فرانس اور امریکہ شام کے معاملے پر متحد ہیں اور ایران میں بڑے کام کر سکتے ہیں لیکن گرین لینڈ کے بارے میں ان کا موقف سمجھ میں نہیں آتا۔
میکرون کا پورا پیغام
میکرون کا پورا پیغام اس طرح ہے، "میرے دوست، ہم شام پر پوری طرح متحد ہیں۔ ہم ایران پر بڑے کام کر سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ گرین لینڈ پر کیا کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بڑے کام کرنے کی کوشش کریں۔ 1- میں ڈیووس کے بعد جمعرات کی دوپہر پیرس میں جی سیون کا اجلاس منعقد کر سکتا ہوں۔ میں یوکرین، ڈنمارک، شام اور روس کے لوگوں کو بیچ میں بلا سکتا ہوں۔ 2- آپ امریکہ واپس جانے سے پہلے جمعرات کو پیرس میں ساتھ ڈنر کریں۔'
مزید برآں، جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ٹرمپ نے کہا، "آپ کو پتہ چل جائے گا۔"
ٹرمپ نے نیٹو پر مزید حملہ کرتے ہوئے اس پر الزام لگایا کہ وہ امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کر رہا ہے اور واشنگٹن کی مدد کرنے کی ان کی قابلیت پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا، "میں نے نیٹو کے لیے کسی بھی زندہ یا مردہ سے زیادہ کام کیا، لیکن نیٹو کو ہمارے ساتھ بھی صحیح برتاؤ کرنا چاہیے۔"
نیٹو کے بارے میں میرا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ ہم نیٹو پر بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ہم ان کی مدد کے لیے آئیں گے، لیکن مجھے واقعی شک ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے یا نہیں۔
اس سے قبل ورلڈ اکنامک فورم میں میکرون نے امریکی تجارتی طریقوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی ٹیرف دھمکیوں کا مقصد کھل کر یورپ کو کمزور کرنا اور محکوم بنانا ہے۔ ٹریف کا استعمال خطے کی خودمختاری کے خلاف فائدہ اٹھانے کے طور پر کیا جا رہا ہے۔
میکرون نے بڑھتے ہوئے عالمی عدم استحکام اور سلامتی، دفاع اور اقتصادی شعبوں میں عدم توازن کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ واضح ہے کہ ہم سیکورٹی، دفاعی اور اقتصادی دونوں نقطہ نظر سے عدم استحکام اور عدم توازن کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔"
فرانسیسی صدر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ مربوط طرز حکمرانی کے بغیر دنیا بھر میں مسابقت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ انہوں نے امریکی تجارتی پالیسیوں پر تنقید کی، جو یورپ کے تجارتی مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ چھوٹ کی مانگ کر رہی ہیں، اور نئے ٹیرف لگا رہی ہیں۔ انہوں نے ایسے طریقوں کو پوری طرح سے ناقابل قبول قرار دیا۔
انہوں نے 2024 کے بعد سے بڑھتے ہوئے تشدد اور جنگوں کی تعداد کا حوالہ دیتے ہوئے دنیا بھر میں جمہوریت کی بجائے آمریت کی طرف تبدیلی کے بارے میں خبردار کیا۔ کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے آٹھ جنگوں کو ختم کرنے کے دعووں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کچھ حل ہو چکے ہیں۔
مزید پڑھیں:
ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش! کشیدگی کے بیچ امریکہ کا طیارے بھیجنے کا اعلان
گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں: ٹرمپ
گرین لینڈ معاملے پر ٹرمپ کی آٹھ ممالک پر 10 فیصد ٹیرف کی دھمکی، میکرون نے کہا، دھمکیوں سے نہیں ڈرتے