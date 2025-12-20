ایلون مسک نے پچپن بلین ڈالر کا مقدمہ جیت لیا، عدالت نے ٹیسلا پے پیکیج کو کر دیا بحال
ڈیلاویئر سپریم کورٹ نے ایلون مسک کے 2018 ٹیسلا کے سی ای او پے پیکج کو بحال کر دیا۔
Published : December 20, 2025 at 1:08 PM IST
نئی دہلی: ارب پتی اور ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک کو ڈیلاویئر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم کر دیا ہے جس نے مسک کے 55 بلین ڈالر کے پے پیکج کو روک دیا تھا، جسے ٹیسلا نے 2018 میں کمپنی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے ایک ترغیب کے طور پر پیش کیا تھا۔
جنوری 2024 میں، ڈیلاویئر چانسری کے جج کیتھلین سینٹ جے میک کارمک نے مسک کے تنخواہ پیکج کو منسوخ کر دیا۔ جج نے ڈائریکٹرز کے درمیان مفادات کے تصادم اور منصوبہ کی تفصیلات کو صحیح طریقے سے ظاہر کرنے میں ناکامی کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد، مسک نے ٹیسلا کے کارپوریٹ گھر کو ٹیکساس میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اس فیصلے نے ٹیسلا کے بورڈ کو اپنے سی ای او کو خوش رکھنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے پر مجبور کیا۔
عدالت نے واضح کیا 2018 کا پے پیکج بحال کیا جائے
تاہم، اپنے 49 صفحات کے فیصلے میں، ڈیلاویئر سپریم کورٹ نے میک کارمک کے 2024 کے فیصلے میں کئی غلطیوں کا حوالہ دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ 2018 کا پے پیکج بحال کیا جائے، مسک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عدالت نے Tesla پر 1$ کا معمولی جرمانہ بھی نہیں لگایا۔
الیکٹرک گاڑیوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ٹیسلا کی جدوجہد
واضح رہے کہ 2018 میں، Tesla اپنی الیکٹرک گاڑیوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس وقت، کمپنی کی مارکیٹ ویلیو 50$ بلین اور 75$ بلین کے درمیان تھی۔ مینوفیکچرنگ چیلنجوں کے باوجود، ٹیسلا نے بعد میں اپنی گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر مانگ کو پورا کیا، جس کے نتیجے میں فروخت اور اسٹاک کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس کامیابی نے مسک کو بڑی ادائیگی کا اہل بنا دیا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹیسلا اور مسک دونوں کے لیے ریلیف ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط کرے گا اور مستقبل میں کمپنی کے لیے بڑے ترغیبی پیکجوں کی راہ ہموار کرے گا۔
کستوری کی خالص قیمت
فی الحال 642 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ، مسک دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ اس سال ان کی مجموعی مالیت میں 210 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ ان کی کمپنی SpaceX اگلے سال دنیا کا سب سے بڑا IPO لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کی قیمت 1$ ٹریلین سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اس سے مسک دنیا کے پہلے کھرب پتی بن سکتے ہیں۔