مغربی ایشیا بحران: مودی-ٹرمپ کی فون کال میں ایلون مسک بھی شامل، وائٹ ہاؤس نے بات چیت کو 'نتیجہ خیز' قرار دیا
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری نے کہا کہ "صدر ٹرمپ کے وزیر اعظم مودی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اوریہ ایک نتیجہ خیز گفتگو تھی۔
Published : March 28, 2026 at 10:40 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ہفتے کے ابتداء میں "نتیجہ خیز بات چیت" کی تھی، وائٹ ہاؤس نے منگل کو ان کی فون کال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ ارب پتی کاروباری شخصیت ایلون مسک بھی اس کال کا حصہ تھے، جس دوران مغربی ایشیا میں جاری تنازعات پر اہم بات چیت کی گئی۔
منگل کو صدر ٹرمپ نے جنگی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پی ایم مودی کو فون کیا تھا، جس میں 28 فروری کو ایران پر اسرائیل اور امریکی فوجی حملے شروع ہونے کے بعد ان کی پہلی بات چیت تھی۔
پی ایم مودی اور ٹرمپ کے درمیان فون کال میں بنیادی طور پر مغربی ایشیا میں بگڑتے ہوئے بحران پر توجہ مرکوز کی گئی، خاص طور پر آبنائے ہرمز کے ارد گرد کی صورتحال جس کی وجہ سے اہم جہاز رانی کے راستے پر ایرانی فوج کا کنٹرول ہے جس نے تیل اور گیس کی نقل و حرکت میں خلل ڈالا ہے، جس سے توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.…— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026
بات چیت کے دوران پی ایم مودی نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کھلا، محفوظ اور قابل رسائی رہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ عالمی امن، استحکام اور اقتصادی بہبود کے لیے بہت ضروری ہے۔
پی ایم مودی نے فون کال کے بعد ایکس پر کہا، "اس بات کو یقینی بنانا کہ آبنائے ہرمز کھلا رہے، محفوظ اور قابل رسائی رہے، پوری دنیا کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے امن اور استحکام کی کوششوں کے سلسلے میں رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
تاہم نہ تو امریکہ اور نہ ہی ہندوستانی حکومت نے کسی سرکاری بیان یا بریفنگ میں ایلون مسک کی موجودگی کا ذکر کیا۔
دریں اثنا نامعلوم امریکی حکام کے حوالے سے نیویارک ٹائمس نے جمعہ کو اطلاع دی، "ایلون مسک نے منگل کو صدر ٹرمپ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک فون کال میں شرکت کی، جنگی ماحول میں بحران کے دوران دو سربراہان مملکت کے درمیان کال پر گفتگو غیر معمولی ثابت ہوئی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مسک کی شمولیت، جس کی تصدیق دو امریکی حکام نے کی ہے، یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص صدر کے ساتھ بہتر شرائط پر واپس آ گیا ہے۔
فون کال کے دوران ایلون مسک کی موجودگی کی اطلاعات کے بارے میں پوچھے جانے پر وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے پی ٹی آئی سے کہا، "صدر ٹرمپ کے وزیر اعظم مودی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ ایک نتیجہ خیز گفتگو تھی۔
مزید یہ کہ مسک نے طویل عرصے سے ہندوستان میں اپنی تجارتی موجودگی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ان کی نجی ایرو اسپیس فرم، اسپیس ایکس، اس سال کے آخر میں ایک ابتدائی عوامی پیشکش کو بھی وزن دے رہی ہے، جو جاری تنازعہ کی وجہ سے عالمی اقتصادی حالات خراب ہونے کی صورت میں رکاوٹ کا سامنا کر سکتی ہے۔