ایلون مسک دنیا کے پہلے کھرب پتی بن گئے
اسپیس ایکس کے حصص 135 ڈالر فی شیئر کے آئی پی او پر فروخت کیے گئے تھے جس کی قیمت 167 ڈالر تک پہنچ گئی۔
Published : June 13, 2026 at 10:08 AM IST
حیدرآباد : دنیا کے معروف صنعت کار اور ٹیکنالوجی کے شعبے کی نمایاں شخصیت ایلون مسک دنیا کے پہلے کھرب پتی (Trillionaire) بن گئے ہیں۔ یہ سنگ میل ان کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے وال اسٹریٹ میں شاندار آغاز کے بعد حاصل ہوا، جہاں کمپنی کے حصص میں پہلے ہی دن 23 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
رپورٹس کے مطابق اسپیس ایکس کے حصص 135 ڈالر فی شیئر کے آئی پی او پر فروخت کیے گئے تھے اور ٹریڈنگ کے آغاز کے بعد یہ قیمت بڑھ کر تقریباً 167 ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس اضافے کے ساتھ کمپنی کی مجموعی مالیت تقریباً 2.18 کھرب ڈالر تک جا پہنچی، جبکہ فوربز کے مطابق ایلون مسک کی ذاتی دولت 1.1 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔
Rocketmaker SpaceX began trading on the Nasdaq Friday, boosting Elon Musk’s fortune to an estimated $1.1 trillion.— Forbes (@Forbes) June 12, 2026
The idea of anyone becoming a trillionaire seemed unfathomable even just a couple years ago.
Here's a closer look at Musk's race to the top:… pic.twitter.com/Frtg5RNzOx
اسپیس ایکس کے آئی پی او کے ذریعے تقریباً 75 ارب ڈالر جمع کیے گئے، جو سعودی آرامکو کے 2019 کے ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ حاصل ہونے والی رقم مریخ پر انسانی بستی قائم کرنے، خلا میں سیٹلائٹ اور ڈیٹا سینٹرز نصب کرنے اور دیگر طویل المدتی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔
نیسڈیک میں لسٹنگ کے موقع پر ایلون مسک نے اسٹاربیس، ٹیکساس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیس ایکس کا مقصد صرف چند خلا بازوں کو خلا میں بھیجنا نہیں بلکہ عام انسانوں کو بھی چاند، مریخ اور اس سے آگے لے جانا ہے۔
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اگرچہ اسپیس ایکس نے گزشتہ برسوں میں اربوں ڈالر کے نقصانات بھی برداشت کیے ہیں، تاہم سرمایہ کاروں نے کمپنی کے مستقبل پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بعض ماہرین نے کمپنی کی موجودہ مالیت کو ضرورت سے زیادہ قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسپیس ایکس اس سال کی سب سے بڑی اور تاریخی اسٹاک مارکیٹ لسٹنگ بن گئی ہے۔