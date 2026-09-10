امریکہ میں بھی 'چناوی ریوڑی' کا رجحان: ریپبلکنز کی جیت پر ٹرمپ کا ہر شہری کو پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان
امریکہ وسط مدتی انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی پوزیشن کمزور ہے۔
Published : September 10, 2026 at 3:54 PM IST
واشنگٹن: 'مفت تحائف یا مراعات کی سیاست' جسے انگریزی میں فری بی کلچر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہندوستان میں سیاسی جماعتوں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اب امریکہ میں بھی یہ کلچر جڑ پکڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ درحقیقت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ ایسا ہی اعلان کیا ہے۔ بدھ کے روز ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ اگر وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھتی ہے، تو وہ ہر بالغ امریکی کو 5,000 ڈالر (تقریباً پانچ لاکھ روپے) دیں گے۔
نومبر کے انتخابات سے قبل اپنی پارٹی کے کمزور ہوتے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے ٹرمپ کا یہ ایک بڑا جوا ہے۔ اندازوں کے مطابق اس وعدے پر ایک ٹریلین ڈالر (تقریباً ایک لاکھ کروڑ روپے) سے زیادہ لاگت آ سکتی ہے اور اس کے لیے کانگریس (امریکی قانون ساز ادارے) کی منظوری درکار ہوگی۔ تاہم، اس اقدام سے امریکہ کے سالانہ بجٹ خسارے (جو اس وقت تقریباً 1.8 ٹریلین ڈالر ہے) اور مہنگائی سے متعلق خدشات میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔
ڈیلاس میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "اگر ریپبلکنز جیتتے ہیں تو آپ بھی جیتیں گے، اور آپ کو پانچ ہزار ڈالر ملیں گے۔ اسے 'ٹرمپ ڈیویڈنڈ' کہا جائے گا۔" انہوں نے ان ادائیگیوں کا موازنہ کمپنیوں کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو دیے جانے والے منافع (ڈیویڈنڈ) سے کیا اور ملک کی "زبردست معاشی طاقت اور کامیابی" کو اجاگر کیا۔
اس اعلان پر تنقید بڑھنے کے بعد، نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک گھنٹے کے اندر وضاحت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگیاں امیر افراد کو نہیں کی جائیں گی۔ وینس نے تجویز دی کہ اس فنڈ کا انتظام امریکی ٹیرف (درآمدی محصولات) سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کیا جا سکتا ہے، حالانکہ مجوزہ ادائیگی کی رقم اس آمدنی سے کہیں زیادہ ہے جو امریکہ نے درحقیقت ایسے تحفظ پسندانہ اقدامات سے حاصل کی ہے۔
وائٹ ہاؤس نے اس اعلان پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ان ادائیگیوں کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کانگریس کی منظوری یا رضامندی درکار ہوگی۔ یہ رقم امریکی ٹیرف سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال ٹرمپ کے ٹیرف پروگرام کے ایک بڑے حصے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔
گزشتہ ماہ، قومی قرضہ پہلی بار 40 ٹریلین ڈالر کی سطح سے تجاوز کر گیا۔ ٹرمپ نے اکثر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جدید دور میں، وسط مدتی انتخابات کے دوران صدر کی پارٹی تقریباً ہمیشہ کانگریس میں نشستیں کھو دیتی ہے۔ اس رجحان کو بدلنے کے لیے انہوں نے کئی غیر روایتی حکمت عملی اپنائی ہیں، جن میں اس ہفتے ہونے والا کنونشن بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "ہم اسے تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔" واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک 'کمیٹی فار اے ریسپانسیبل فیڈرل بجٹ' کے سینئر پالیسی ڈائریکٹر مارک گولڈوین نے تبصرہ کیا کہ ٹرمپ کے پاس کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکیوں کو رقم بھیجنے کا اختیار نہیں ہے۔
گولڈوین نے مزید وضاحت کی کہ منافع (ڈیویڈنڈ) کی ادائیگی عام طور پر تب کی جاتی ہے جب کمپنیوں کے پاس سرپلس موجود ہو، جبکہ امریکہ کو سالانہ دو ٹریلین ڈالر کے خسارے اور 40 ٹریلین ڈالر کے قرض کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ سوچنا کہ ہم نے مالی کامیابی حاصل کر لی ہے، غلط اور مضحکہ خیز ہے۔ ہمارے پاس تقسیم کرنے کے لیے کوئی سرپلس نہیں ہے۔"
یہ اقدام ارب پتی ایلون مسک کی جانب سے گزشتہ سال وسکونسن اسٹیٹ سپریم کورٹ کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس وقت، انہوں نے ایک مخصوص امیدوار کی جیت کو یقینی بنانے کی کوشش میں ووٹرز کو لاکھوں ڈالر مالیت کے چیک تقسیم کیے تھے، حالانکہ وہ امیدوار بالآخر ہار گیا تھا۔
ٹرمپ اس امکان پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن اس سے قبل انہوں نے اسے کبھی اپنی پارٹی کی انتخابی کامیابیوں سے نہیں جوڑا تھا۔ اس سال کے شروع میں، انہوں نے دو ہزار ڈالر کے منافع (ڈیویڈنڈ) کی تجویز پیش کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔
گزشتہ سال، ٹرمپ نے فوجی اہلکاروں کو 1,776 ڈالر کے چیک جاری کیے تھے اور انہیں "واریر ڈیویڈنڈ" (جنگجوؤں کا منافع) کا نام دیا تھا۔
اوہائیو سے ریپبلکن سینیٹر برنی مورینو نے بدھ کی رات گئے 'ایکس' پر لکھا، "میں ایک بل تیار کرواؤں گا تاکہ 'ٹرمپ ڈیویڈنڈ' کو تین نومبر کے انتخابات کے فوراً بعد منظور کرایا جا سکے۔ کیونکہ ریپبلکن (اور امریکہ) جیتیں گے!"
نیو میکسیکو کے وکیل جان ڈے نے کہا کہ ٹرمپ کی تجویز قانونی ہوگی کیونکہ یہ ادائیگی ہر کسی کو ملے گی، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کسے ووٹ دیا یا ووٹ دیا بھی یا نہیں۔ ڈے نے کہا، "یہ انتخابی مہم کا ایک وعدہ ہے۔ یہ ایسی ادائیگی نہیں ہے جس کا مقصد لوگوں کو کسی خاص انداز میں ووٹ دینے پر قائل کرنا ہو۔"
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