امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ، 8 افراد ہلاک
یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ حادثے کی وجہ کیا ہے، اور تحقیقات مکمل ہونے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں
Published : June 16, 2026 at 7:02 AM IST
لاس اینجلس: امریکی فضائیہ کا ایک B-52 بمبار طیارہ جنوبی کیلیفورنیا کے صحرائے موجاوی میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا اور آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ طیارے میں سوار تمام آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔
ایرئیل فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ لاس اینجلس کے شمال میں واقع ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر معمول کے ٹیسٹ مشن کے دوران گرنے والا طیارہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا ہے۔ اڈے پر رن وے کے قریب جلے ہوئے صحرا کے ایک بڑے حصے سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا، قریب ہی ہنگامی گاڑیاں تھیں۔ جہاز میں سوار سرکاری ٹھیکیدار اور فوجی شامل تھے۔
ایڈورڈز میں 412 ٹیسٹ ونگ کے ڈپٹی کمانڈر کرنل جیمز ہیز نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حادثے کی فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد، یہ طے پایا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔
ہیز نے کہا کہ"ہم نے آٹھ عظیم امریکیوں کو کھو دیا، اہلکار ان (مہلوکین) کے اہل خانہ کو مطلع کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ہیز نے مزید کہا کہ، یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ حادثے کی وجہ کیا ہے، اور تحقیقات مکمل ہونے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں۔
بوئنگ B-52 اسٹریٹوفورٹریس ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا بمبار طیارہ ہے جو 1955 میں سروس میں داخل ہوا تھا۔ روایتی اور جوہری دونوں ہتھیاروں کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ویتنام سے ایران تک امریکی فوج کے تنازعات میں استعمال ہوتا رہا ہے۔
2025 میں، بوئنگ نے ایک B-52 ایڈورڈز کو ایک نئے، جدید ترین ریڈار سسٹم کے ساتھ شامل کیا تھا۔
ایڈورڈز ایئر فورس بیس امریکی فضائیہ کے طیاروں کو ٹیسٹ اور ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور لاس اینجلس سے تقریباً 100 میل (161 کلومیٹر) شمال میں ہے۔ 412 واں ٹیسٹ ونگ، جو بیس چلاتا ہے، سروس کے ذریعے خریداری سے پہلے ایئر فورس کے تمام طیاروں، ہتھیاروں کے نظام، سافٹ وئیر اور اجزاء کی ترقیاتی جانچ بھی کرتا ہے۔
ہوائی اڈے کو پیر کے روز طویل وقت کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور اندر جانے والے تمام ہوائی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا تھا، لیکن دوپہر کے آخر تک اسے بیس پر آنے والے لوگوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ اڈے کے لیے غیر تجارتی وزیٹر پاسز کو معطل کر دیا گیا۔
حادثے کی وجوہات سے متعلق یہ کہنا بہت جلد ہے کہ کیا ہوا ہو گا۔
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