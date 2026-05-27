سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج جوش و جذبے کے ساتھ منائی جارہی ہے عید الاضحیٰ، حج اختتامی مراحل میں داخل
نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنتِ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے جو دن بھر جاری گا۔
Published : May 27, 2026 at 8:07 AM IST
مکہ مکرمہ: عید الاضحی کی نماز کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبویﷺ میں ہوئے، یہاں غزہ اور مغربی کنارے کے مظلوم فلسطینیوں سمیت پوری امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔
سعودی قیادت کو عید کے موقع پر متعدد اسلامی ملکوں کے رہنماوں کی جانب سے مبارکباد دی جارہی ہے۔
ادھر مقبوضہ فلسطین میں پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں کی بڑی تعداد عید کی تیاریوں میں مشغول نظر آئی۔
انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر سمیت خطے کے دیگر ممالک میں بھی عیدالاضحیٰ منائی جارہی ہے اور اس موقع پر بھرپور روایتی جوش وخروش دیکھا جارہا ہے۔
یورپی ممالک، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، فرانس، آسٹریلیا اور فلپائن میں بھی عیدالاضحیٰ کے رنگ چھائے ہوئے ہیں جہاں مسلم کمیونٹی نے مذہبی جذبے کے ساتھ سنت ابراہیمی کی پیروی کی۔
پاکستان میں بھی آج عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جارہی ہے۔
نماز عید کے بعد امت مسلمہ، ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں میں مصروف نظر آئے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنتِ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے جو دن بھر جاری گا۔
دوسری جانب 17 لاکھ سے زائد حجاج کرام مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد منیٰ پہنچ کر حج کے آخری بڑے رکن ’رمی جمرات‘ کی ادائیگی میں مصروف ہیں، حجاج کرام نے رات مزدلفہ میں گزاری اور کنکریاں جمع کیں۔
حجاج کرام آج جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر جانوروں کی قربانی کریں گے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔
