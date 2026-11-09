مصر میں بھیانک ٹرین حادثہ: دو ٹرینوں کی ٹکر کے بعد بوگیاں پٹری سے اتریں، سات ہلاک، سینکڑوں زخمی
تحقیقات سے پتہ چلا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گیزہ-فیوم ٹرین، اسی ٹریک پر کھڑی قاہرہ-اسوان ٹرین کے آخری ڈبے سے ٹکرا گئی۔
Published : November 9, 2026 at 2:04 PM IST
العیاد، مصر: مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب میں اتوار کے روز دو ٹرینوں کے درمیان تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک اور کم از کم 125 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ مرنے والوں میں ٹرین کا کنڈکٹر بھی شامل ہے۔
وزارتِ صحت نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بتاتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ 70 سے زائد زخمیوں کو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ وزارتِ ٹرانسپورٹ کے مطابق یہ حادثہ صوبہ گیزہ کے ضلع العیاد میں پیش آیا، جو قاہرہ سے تقریباً 52 کلومیٹر (32 میل) جنوب میں ہے۔ ٹرانسپورٹیشن منسٹری کے مطابق، جنوب مغربی صوبے فیوم جانے والی ایک ٹرین، جنوبی صوبے اسوان جانے والی ایک دوسری ٹرین کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔
سسٹم میں بدانتظامی اور آلات کی ناقص دیکھ بھال
چیف پراسیکیوٹر کے دفتر نے اتوار کی رات دیر گئے کہا کہ ان کے تفتیش کار موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کریش اس وقت ہوا جب گیزہ-فیوم ٹرین، قاہرہ-اسوان ٹرین کے آخری ڈبے سے ٹکرا گئی، جو اسی ٹریک پر کھڑی تھی اور اسی سمت میں جا رہی تھی۔ مصر میں ٹرینوں کا پٹری سے اترنا اور آپس میں ٹکرانا ایک عام بات ہے، جہاں ریلوے سسٹم میں بدانتظامی اور آلات کی ناقص دیکھ بھال کا ایک طویل پس منظر رہا ہے۔ تاہم، حالیہ برسوں میں حکومت نے ریلوے کے نظام کو جدید بنانے کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔
مسافر رکی ہوئی ٹرین کی ایک بوگی میں پھنسے
العیاد کے علاقے کفر گرجا کے رہائشی ایمن جمال نے بتایا کہ جہاں یہ حادثہ ہوا، وہاں کے آس پاس رہنے والے لوگ فوری طور پر جائے وقوعہ کی طرف دوڑے، زندہ بچ جانے والوں کو باہر نکالا اور ایمبولینسز کو بلایا۔ جمال نے کہا کہ انہوں نے تقریباً 80 زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتالوں میں منتقل ہوتے دیکھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کچھ مسافر رکی ہوئی ٹرین کی ایک بوگی میں پھنس گئے تھے اور جب انہیں باہر نکالا گیا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔
بوگی سے باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے لوگ
بنی سوئیف صوبے کے الواسطہ سینٹرل اسپتال کے باہر، جہاں کچھ زخمیوں کو علاج کے لیے لایا گیا تھا، بچ جانے والے مسافروں نے بتایا کہ لوگ شدید صدمے میں تھے اور اڑنے والی دھول کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آس پاس کے دیہاتیوں نے بالآخر انہیں محفوظ باہر نکالا۔ فیوم ٹرین کے اندر موجود ایک عینی شاہد فرح جمال نے بتایا کہ اس نے کچھ مسافروں کو مردہ حالت میں دیکھا جب کہ کچھ لوگ بوگی سے باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔
ٹرین سروس کو جلد معمول کے شیڈول پر لانے کے لیے کوششیں
انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، "کچھ دیگر بوگیاں بھی تھیں جو پوری طرح تباہ ہو چکی تھیں۔" صدر عبدالفتاح السیسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے اس کریش کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ مصری ریلوے اتھارٹی نے کہا کہ ملبہ ہٹانے اور ٹرین سروس کو جلد سے جلد معمول کے شیڈول پر لانے کے لیے ایمرجنسی ٹیمیں اور کرینیں جائے وقوعہ پر روانہ کر دی گئی ہیں۔
مصر کا سب سے ہلاکت خیز ٹرین حادثہ
واضح رہے کہ گزشتہ ستمبر میں اسی ضلع میں دو مال گاڑیوں کے درمیان تصادم میں ایک ٹرین ڈرائیور اور اس کا اسسٹنٹ زخمی ہو گئے تھے۔ مصر کا سب سے ہلاکت خیز ٹرین حادثہ 2002 میں پیش آیا تھا، جب قاہرہ سے جنوبی مصر جانے والی ایک نائٹ ٹرین میں آگ لگنے سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔