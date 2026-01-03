میکسیکو میں 6.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے، دو افراد ہلاک
میکسیکو میں 6.5 شدت کا زلزلہ آیا جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاحال کم از کم دو افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔
Published : January 3, 2026 at 10:43 AM IST
میکسیکو سٹی: جمعہ کے روز جنوبی اور وسطی میکسیکو میں ریکٹر اسکیل پر 6.5 کی شدت کے زلزلے نے پورے علاقے میں شدید جھٹکوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ تاحال کم از کم دو افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔
جمعہ کے روز جنوبی اور وسطی میکسیکو میں ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ زلزلے کے وقت صدر کلاڈیا شین بام نئے سال کی پہلی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی دوران زلزلے کے الارم بجنے لگے۔
میکسیکو کی نیشنل سیسمولوجیکل ایجنسی کے مطابق زلزلے کی شدت 6.5 تھی اور اس کا مرکز جنوبی ریاست گوریرو کے شہر سان مارکوس کے قریب تھا، جو کہ بحرالکاہل کے ساحلی تفریحی مقام اکاپولکو کے قریب تھا۔ اس زلزلے کے بعد 500 سے زائد آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔
EQ of M: 6.4, On: 02/01/2026 19:28:21 IST, Lat: 16.99 N, Long: 99.26 W, Depth: 40 Km, Location: Guerrero, Mexico.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 2, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/k1CErKVUal
ریاست کی سول ڈیفنس ایجنسی نے اکاپلکو کے ارد گرد اور دیگر ریاستی شاہراہوں پر کئی لینڈ سلائیڈنگ کی بھی اطلاعات ہیں۔ گوریرو کے گورنر ایولین سالگاڈو نے بتایا کہ زلزلے کے مرکز کے قریب ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں رہنے والی ایک 50 سالہ خاتون اس وقت ہلاک ہو گئی جب ان کا مکان ان کے اوپر گر گیا۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ گوریرو کے دارالحکومت چلپانسنگو میں ایک ہسپتال کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور متعدد مریضوں کو نکال لیا گیا ہے۔
میکسیکو سٹی اور اکاپلکو کے رہائشی اور سیاح زلزلے کے جھٹکے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر نکل آئے۔ میکسیکو سٹی کی میئر کلارا بروگاڈا نے کہا کہ عمارت خالی کرنے کے دوران گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے طبی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے کہا کہ زلزلہ اکاپلکو کے شمال مشرق میں تقریباً 57 میل کے فاصلے پر 21.7 میل (35 کلومیٹر) کی گہرائی میں آیا۔
اکاپلکو کے آس پاس کی ایک چوٹی پر رہنے والے ڈاکٹر اور انسانی حقوق کے کارکن جوس ریمنڈو ٹیبواڈا نے کہا کہ انہوں نے ایک زوردار ہنگامہ خیز آواز سنی اور محلے کے تمام کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ "اس لمحے میرے سیل فون پر زلزلے کا الرٹ آیا، اور پھر زلزلے کے جھٹکے شروع ہو گئے، اس کے ساتھ ایک بہت تیز آواز بھی آئی۔"
انہوں نے کہا کہ زلزلے کے بعد وہ اکاپلکو کے جنوب مشرق میں کوسٹا چیکا میں رہنے والے کچھ دوستوں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ مواصلات منقطع ہو چکے ہیں۔
