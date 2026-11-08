جاپان میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.7 ریکارڈ
جاپان حکومت نے کرائسز مینجمنٹ سینٹر فعال کر کے شہریوں کو آفٹر شاکس کے پیشِ نظر الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے۔
By ANI
Published : November 8, 2026 at 10:40 AM IST
ٹوکیو: اتوار کی صبح وسطی جاپان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی جاپانی زلزلہ پیما اسکیل پر زیادہ سے زیادہ شدت پانچ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، تاہم سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جاپان کی وزیرِ اعظم سانائے تاکائیچی نے زلزلے کی تصدیق کی ہے۔
زلزلے کے یہ جھٹکے مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 1:04 بجے محسوس کیے گئے، جب کہ اس کا مرکز مغربی شیزوکا پریفیکچر صوبے میں تھا۔نسوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر اپنے ایک بیان میں وزیرِ اعظم تاکائیچی نے بتایا کہ پڑوسی صوبے ایچی کے شہر چیتا میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
تاکائیچی نے لکھا کہ "آج رات تقریباً 1:04 بجے مغربی شیزوکا پریفیکچر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کا مرکز اسی علاقے میں تھا۔ اس دوران ایچی پریفیکچر کے شہر چیتا میں جاپانی زلزلہ پیما اسکیل کے مطابق 'اپر 5' کی زیادہ سے زیادہ شدت کے شدید جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔" انہوں نے زلزلے کی تصدیق کے ساتھ مزید بتایا کہ"سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔"
زلزلے کے فوراً بعد جاپانی حکومت نے ہنگامی پروٹوکول نافذ کر دیے اور صورت حال کی نگرانی کے لیے وزیرِ اعظم کے دفتر کے کرائسز مینجمنٹ سینٹر میں ایک مخصوص رابطہ ڈیسک قائم کر دیا۔
وزیرِ اعظم تاکائیچی نے بتایا کہ "زلزلے کے فوراً بعد حکومت نے 'وزیرِ اعظم دفتر کرائسز مینجمنٹ سینٹر' میں ایک 'لائژن آفس' (رابطہ دفتر) قائم کر دیا ہے۔ میں نے نقصان کے حجم کا اندازہ لگانے اور عوام تک درست معلومات پہنچانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور ہم نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔"
حکام نے متاثرہ صوبوں کے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور مستقبل میں اسی شدت کے ممکنہ آفٹر شاکس (زلزلے کے بعد کے جھٹکوں) کے پیشِ نظر الرٹ رہیں۔
وزیرِ اعظم نے مزید کہا کہ "میں ان تمام علاقوں کے لوگوں سے، جہاں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اپیل کرتی ہوں کہ وہ اسی شدت کے ایک اور ممکنہ زلزلے کے خطرے کے پیشِ نظر چوکنا رہیں۔"
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