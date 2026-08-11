کولمبیا میں زلزلے سے بھاری تباہی: اب تک 132 افراد ہلاک، 570 زخمی
اطلاعات کے مطابق 60 سے زائد عمارتیں منہدم ہوئیں ہیں، اور 18 صحت مراکز اور 52 اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 7:59 AM IST
پریرا: کولمبیا میں پیر کو آنے والے 7.4 شدت کے زلزلے سے کم از کم 132 افراد ہلاک اور 570 زخمی ہوے ہیں۔ ملک کے پانچ بڑے شہر ریڈ الرٹ پر ہیں۔ راحت اور بچاؤ کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔
سی این این کی رپورٹ کے مطابق، آفت سے نمٹنے کے لیے صدر کے ساتھ ملاقات میں شریک ایک ایسوسی ایشن نے بتایا کہ صرف پریرا شہر میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے نوٹ کیا کہ ملک بھر میں پانچ بڑے شہر ریڈ الرٹ پر ہیں۔ اس کے علاوہ 86 عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں اور سات ہوائی اڈوں پر آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ 'دی نیویارک ٹائمز ' کے مطابق، پریرا شہر زلزلے کے مرکز سے 64 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً پانچ لاکھ ہے۔
Residents in Cali were searching through the rubble on Monday after a powerful 7.4-magnitude earthquake struck the South American nation. Authorities have said at least 111 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia.— The Associated Press (@AP) August 10, 2026
AP video by Juan… pic.twitter.com/UcRCfDBntU
دارالحکومت بوگوٹا سمیت کولمبیا کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ جیسے ہی خطرے کی سائرن بجی لوگوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سڑکوں پر نکلتے ہوئے متعدد عمارتوں کو خالی کر دیا۔ اس سے قبل، آفیشل ابیلارڈو ڈی لا ایسپریلا نے بتایا کہ 1,577 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جب کہ 37 مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ 'دی نیویارک ٹائمز' کے مطابق، آفیشل ابیلارڈو ڈی لا ایسپریلا نے جانکاری دی ہے کہ 60 سے زائد عمارتیں گر گئیں، اور 18 صحت مراکز اور 52 اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
اطلاعات کے مطابق رسارلڈا کے گورنر، جوآن ڈیاگو پیٹینو نے ریڈیو اسٹیشن 'بلو ریڈیو' کو بتایا کہ مغربی وسطی کولمبیا میں واقع رسارالڈا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایک بیان میں، ڈی لا ایسپریلا نے کہا کہ انہوں نے نقصان سے نمٹنے کے لیے ایک ہنگامی کمیٹی بلائی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ حکومت متاثرہ افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر ملک کو زلزلے کے نقصان سے نکالنے میں مدد کرنے کی کوششوں کی قیادت کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق، یو ایس جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 7 بج کر 34 منٹ پر زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے۔ زلزلے کا مرکز کولمبیا کے چوکو علاقے میں سین جوز دیل پلمار کے قریب ہے، جو بوگوٹا سے تقریباً 280 کلومیٹر مغرب میں 107 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع ہے۔
سی این این کے مطابق، شمال مغربی چوکو علاقے کے گورنر، نوبیا کیرولینا کورڈوبا کیوری نے تصدیق کی ہے کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور علاقائی دارالحکومت کوئبڈو میں عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے ممکنہ آفٹر شاکس کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا۔
دریں اثنا، بوگوٹا کے میئر کارلوس ایف گالان نے ایکس پر اعلان کیا کہ عطیات کے لیے چھ مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان کے ذریعے متاثرہ کمیونٹیز کے لیے ضروری اشیاء جیسے پینے کا پانی، کمبل، خراب نہ ہونے والی خوراک، حفظان صحت سے متعلق مصنوعات اور ابتدائی طبی امداد کا سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے ایکس پر لکھا، "ہم نے بوگوٹا میں زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے چھ مراکز قائم کیے ہیں۔ ہمیں پینے کا پانی، کمبل، چٹائیاں، خوراک، ذاتی حفظان صحت سے متعلق مصنوعات، اور ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عطیہ کر سکتے ہیں، تو براہ کرم ایسا کریں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اب تک، بوگوٹا میں سنگین اثرات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بوگوٹا سے 100 امدادی کارکنوں کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تاکہ وہ سب سے زیادہ متاثرہ شہروں کا دورہ کریں اور تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں مدد کریں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلد سے جلد ردعمل کو یقینی بنایا جائے۔ ہم اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں۔"
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