فلپائن 7.8 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، سونامی وارننگ جاری
فلپائن میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا اثر بھوٹان میں بھی ہوا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 9:26 AM IST
منیلا: فلپائن میں پیر کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.8 تھی۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ اس سے قبل گزشتہ رات بھوٹان میں بھی زلزلہ آیا تھا جس کی شدت 5.8 تھی۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کی ایک رپورٹ کے مطابق، پیر کو فلپائن میں 7.7 کی شدت کے ساتھ ایک زبردست زلزلہ آیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ زلزلہ ہندوستانی معیاری وقت (IST) صبح 5:07 پر آیا۔ زلزلے کا مرکز 93 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ اس کے فوراً بعد، صبح 5:18 بجے ایک اور شدید زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کی شدت 6.4 تھی۔ اس کا مرکز 79 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔
میڈیا رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر کو جنوبی فلپائن میں منڈاناؤ کے قریب 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ فلپائن اور پڑوسی ملک انڈونیشیا میں جیو فزکس ایجنسیوں نے سونامی کی وارننگ جاری کی۔ کسی بھی ملک میں کسی بڑے نقصان کی فوری اطلاع نہیں ہے۔ امریکی سونامی وارننگ سسٹم نے زلزلے کے نتیجے میں سونامی کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔
صدر فرڈینینڈ مارکوس جونیئر نے لوگوں سے کہا کہ وہ فوری طور پر فلپائن کے ان علاقوں میں بلندی پر جائیں جو سونامی کے خطرے سے دوچار ہیں، اور انڈونیشیا اور ملائیشیا کے حکام نے بھی اپنے قریبی ساحلی علاقوں کو وارننگ جاری کر دی ہے۔
جانی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا جنرل سانتوس میں کم از کم ایک چھوٹی عمارت کے گرنے سے لوگ ملبے میں دب گئے یا زخمی ہوئے۔ اس علاقے کی آبادی 700,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔
فلپائن میں اس سال آنے والا سب سے طاقتور زلزلہ جنرل سانتوس کے جنوب مغرب میں تقریباً 13 کلومیٹر (8 میل) سمندر میں تھا اور اس کی وجہ 10 کلومیٹر (6.2 میل) کی گہرائی میں کوٹاباٹو ٹرینچ میں حرکت تھی، فلپائن کے انسٹی ٹیوٹ آف وولکینولوجی اینڈ سیسمولوجی کے مطابق۔ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ٹریسیٹو باکولکول نے بتایا کہ یہ صبح 7:37 پر ٹکرایا۔
بیکول نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ "یہ ایک بڑا زلزلہ ہے اور ہم نقصانات کی توقع کر رہے ہیں اور ہم نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی بنیاد پر ہم پہلے ہی کچھ عمارتوں کو نقصان ہوتا دیکھ چکے ہیں۔"
پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ فلپائن کے کچھ ساحلوں پر 3 میٹر (10 فٹ) تک سونامی کی لہریں اٹھنے کا امکان ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے کچھ ساحلوں پر 1 میٹر (3 فٹ) تک لہریں اٹھنا ممکن ہیں۔
صدر مارکوس نے زلزلہ زدہ صوبوں میں لوگوں سے کہا کہ "براہ کرم سونامی کی وارننگ پر دھیان دیں۔ ابھی اونچے مقام پر چلے جائیں۔ انتظار نہ کریں۔ آپ کی زندگی پیچھے رہ جانے والی چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔"
تائیوان، جاپان، پاپوا نیو گنی اور مغربی بحرالکاہل کے کئی جزیرے ممالک اور علاقوں میں چھوٹی سمندری تبدیلیاں ممکن تھیں۔ پی ٹی ڈبلیو سی نے کہا کہ زلزلے کے تقریباً دو گھنٹے بعد گوام کے لیے سے ایڈوائزری اٹھا لی گئی اور ہوائی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔
امریکی جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ اس کے بعد 6.5 شدت کے آفٹر شاکس آئے۔ اس نے اصل زلزلے کی پیمائش 55 کلومیٹر (34 میل) گہرائی میں کی۔ زلزلے کے فوراً بعد مختلف ایجنسیوں کی جانب سے پیمائش میں تبدیلیاں عام ہیں۔
فلپائن، دنیا کے سب سے زیادہ تباہی کا شکار ممالک میں سے ایک ہے، بحرالکاہل کے "رنگ آف فائر" پر واقع ہونے کی وجہ سے اکثر زلزلوں اور آتش فشاں پھٹنے سے متاثر ہوتا ہے، جو سمندر کے گرد زلزلے کی خرابیوں کا ایک قوس ہے۔ جزیرہ نما پر ہر سال تقریباً 20 ٹائفون اور اشنکٹبندیی طوفان بھی آتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: