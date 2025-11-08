ETV Bharat / international

افغانستان میں پھر آیا زلزلہ، 4.4 کی شدت سے لرز اٹھی زمین

نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق سنیچر کے روز افغانستان میں 4.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس سے قبل یہاں جمعے کو بھی زلزلہ آیا۔

افغانستان میں زلزلہ
افغانستان میں زلزلہ (ETV Bharat)
کابل: نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق سنیچر کے روز افغانستان میں 4.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کے مطابق یہ زلزلہ 180 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ زلزلے کی شدت 4.4 تھی۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت کابل کے قریب زیر زمین 180 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔

اس سے قبل جمعے کو افغانستان میں 4.4 شدت کا زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا تھا، جس سے آفٹر شاکس کا خطرہ تھا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں این سی ایس نے یہ جانکاری شیئر کی۔

یہ بات قابل غور ہے کہ سطح زمین کے قریب یعنی اوپری حصے میں آنے والے زلزلے عام طور پر گہرے زلزلوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سطح کے قریب آنے والے زلزلوں کی لہریں زمین تک جلدی پہنچ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں زمین زیادہ لرزتی ہے۔ ایسے زلزلوں سے ممکنہ طور پر عمارتوں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے۔

طالبان کی وزارت صحت عامہ کے ترجمان شرافت زمان عمار کے مطابق چار نومبر کو شمالی افغانستان میں ایک طاقتور زلزلہ آیا جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور 956 زخمی ہوگئے۔ سی این این نے اطلاع دی کہ زلزلے سے ملک کی سب سے خوبصورت مساجد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔

سی این این کے مطابق ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے نے اطلاع دی ہے کہ مزار شریف کے قریب 28 کلومیٹر (17.4 میل) کی اتھلی گہرائی میں 6.3 شدت کا زلزلہ آیا، جو کہ ملک کے شمالی حصے میں سب سے زیادہ گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اس زلزلے سے عوام کو خوف و ہراس پھیل گیا۔

افغانستان میں طاقتور زلزلوں کی تاریخ رہی ہے اور ریڈ کراس کے مطابق ہندو کش پہاڑی سلسلہ ارضیاتی طور پر ایک فعال خطہ ہے جہاں ہر سال زلزلے آتے ہیں۔ افغانستان انڈین اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان کئی فالٹ لائنوں پر واقع ہے۔ انڈین اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان تصادم کے علاقے میں کئی فعال فالٹ لائنوں کی وجہ سے زلزلہ کے لحاظ سے ایک فعال خطہ بنتا ہے۔ یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔

اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور (UNOCHA) کے مطابق، افغانستان بدستور قدرتی آفات، جن میں موسمی سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور زلزلے شامل ہیں، کے لیے انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔

یو این ادارے نے کہا کہ افغانستان میں بار بار آنے والے زلزلوں سے کمزور کمیونٹیز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جو پہلے ہی کئی دہائیوں کے تنازعات اور پسماندگی سے نبرد آزما ہیں اور بیک وقت آنے والے متعدد جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے ان میں لچک نہیں ہے۔

