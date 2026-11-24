نیپال میں 5.4 شدت کا زلزلہ، بھارت، بھوٹان اور چین میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے
یہ زلزلہ صبح تقریباً 7:02 بجے نیپال کے صبے کوشی میں لیلیپ کے قریب آیا۔
By ANI
Published : November 24, 2026 at 8:48 AM IST
کھٹمنڈو: ہمالیائی خطے میں منگل کی علی الصبح زلزلے سے زمین لرز اٹھی۔ جہاں نیپال کے صوبہ کوشی میں 5.4 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، وہیں آسام میں بھی 2.5 کی شدت کا ہلکا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) کی رپورٹ کے مطابق، یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 7 بج کر 2 منٹ پر صوبہ کوشی کے علاقے لیلیپ کے قریب آیا۔
زلزلے کی شدت اس قدر نمایاں تھی کہ اس کے جھٹکے نہ صرف نیپال بلکہ پڑوسی ممالک بھارت، بھوٹان اور بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں بھی واضح طور پر محسوس کیے گئے، جب کہ چین کے سرحدی علاقوں سے بھی زمین لرزنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بھارت میں مغربی بنگال کے علاقے جلپائی گوڑی اور سکم سمیت متصل علاقوں میں جھٹکے محسوس ہونے پر شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ احتیاطاً گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ نیشنل سینٹر آف سیسمولوجی (این سی ایس) کے مطابق اس زلزلے کی گہرائی زمین کے اندر 20 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔
EQ of M: 5.3, On: 24/11/2026 07:02:47 IST, Lat: 27.855 N, Long: 87.909 E, Depth: 20 Km, Location: Nepal. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/o4blj0JeYD— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 24, 2026
دریں اثنا، بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں بھی علی الصبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر آف سیسمولوجی نے تصدیق کی ہے کہ صبح 3 بج کر 39 منٹ پر آسام کے ضلع کاربی آنگلونگ میں 2.5 شدت کا ایک الگ زلزلہ آیا، جس کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز 25.743 شمالی عرض البلد اور 93.355 مشرقی طول البلد پر ریکارڈ کیا گیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان زلزلوں کے نتیجے میں تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، تاہم متعلقہ ادارے صورت حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ (ایجنسی ان پٹ مع مشمولات)
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