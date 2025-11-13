افغانستان میں ایک بار پھر زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی
آج صبح سویرے افغانستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تاہم جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
کابل: افغانستان میں جمعرات کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی۔ فی الحال جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل آٹھ اور چار نومبر کو بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کے مطابق جمعرات کی صبح افغانستان میں 4.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ زلزلہ بھارت معیاری وقت کے مطابق صبح 2:20 پر آیا۔ زلزلے کی شدت 4.6 تھی۔ اس کا مرکز 140 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ اس سے قبل آٹھ نومبر کو افغانستان میں 4.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔
طالبان کی وزارت صحت عامہ کے ترجمان شرافت زمان عمار کے مطابق چار نومبر کو شمالی افغانستان میں ایک طاقتور زلزلہ آیا جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور 956 سے زائد لوگ زخمی ہوگئے۔ سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ زلزلے سے ملک کی سب سے خوبصورت مساجد کو بھی نقصان پہنچا۔
سی این این کے مطابق ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے نے کہا کہ پیر کی صبح 6.3 شدت کا زلزلہ اس وقت آیا۔ یہ زلزلہ ملک کے شمال میں سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک مزار شریف کے قریب آیا، جس کا مرکز 28 کلومیٹر (17.4 میل) کی کم گہرائی میں تھا۔
ریڈ کراس کے مطابق، افغانستان میں طاقتور زلزلوں کی تاریخ رہی ہے اور ملک میں واقع کوہ ہندوکش ارضیاتی طور پر ایک فعال خطہ ہے جہاں ہر سال زلزلے آتے ہیں۔ افغانستانی بھارتی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان کئی فالٹ لائنوں پر واقع ہے، ان میں سے ایک ایک فالٹ لائن براہ راست ہرات سے گزرتی ہے۔
ہندوستانی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان تصادم کے زون کے ساتھ کئی فعال فالٹ لائنوں پر اس کا مقام اسے زلزلہ کے لحاظ سے ایک فعال خطہ بناتا ہے۔ یہ پلیٹیں آپس میں مسلسل ملتی اور ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر زلزلوں کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور (UNOCHA) کے مطابق، افغانستان بدستور قدرتی آفات، جن میں موسمی سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور زلزلے شامل ہیں، کے لیے انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔
یو این ادارے نے کہا کہ افغانستان میں بار بار آنے والے زلزلوں سے کمزور کمیونٹیز کو نقصان پہنچتا ہے، جو پہلے ہی کئی دہائیوں کے تنازعات اور پسماندگی سے دوچار ہیں اور بیک وقت متعدد جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے بہت کم صلاحیت رکھتی ہیں۔
