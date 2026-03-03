ETV Bharat / international

انڈونیشیا میں شدید زلزلہ، شدت 6.2

جنوب مشرقی ایشیا میں واقع انڈونیشیا میں منگل کو شدید زلزلہ آیا۔ جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

earthquake in indonesia richter scale magnitude over six point 2 Urdu News
انڈونیشیا میں شدید زلزلہ (ETV Bharat فائل فوٹو)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 3, 2026 at 1:00 PM IST

4 Min Read
جکارتہ: انڈونیشیا میں منگل کی صبح شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت اس وقت نقصان کی حد کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کے مطابق انڈونیشیا میں آج صبح 10:26:47 پر ایک زور دار زلزلہ محسوس کیا گیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.2 تھی۔

اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق منگل کو انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں زلزلہ آیا۔ اچانک زمین کے جھٹکے نے لوگوں کو خوفزدہ کردیا۔ اس وقت کسی بڑے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حکام نے بتایا کہ زلزلہ سماترا کے شمال مشرقی سرے پر آیا، جس سے لوگوں کو ایسے علاقے سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا جہاں اکثر خطرناک جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔

خاندانوں کو سڑکوں پر بھاگتے ہوئے دیکھا گیا

مقامی ایجنسیوں نے شدید زلزلے کی اطلاع دی۔ تاہم زلزلے کا دورانیہ مختصر تھا۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ تاہم، بعد میں حالات معمول پر آگئے، کئی خاندانوں کو سڑکوں پر بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔

سونامی مرکز کے سربراہ رحمت تریونو نے کیا کہا

انڈونیشیا کے BMKG زلزلہ اور سونامی مرکز کے سربراہ رحمت تریونو نے کہا کہ جزیرہ سیموئیل (Simeulue) اور آچے کے مشرقی ساحلی علاقوں میں لوگوں نے شدید زلزلہ محسوس کیا، اندازہ لگایا گیا ہے کہ کھڑکیوں اور دروازوں کی ہلچل، دیواریں گرنے اور ممکنہ طور پر شیشے کے کچھ سامان بھی ٹوٹ گئے ہوں گے۔

ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں

لیکن انہوں نے کہا کہ سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شمال مشرقی سماترا میں بھی ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ جزیرے والی بڑی قوم اکثر زلزلوں کی زد میں رہتی ہے کیونکہ یہ بحرالکاہل کے 'رنگ آف فائر' میں واقع ہے، جو شدید زلزلہ کی سرگرمی کا ایک قوس ہے جہاں ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جو جاپان سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا اور پورے بحر الکاہل کے طاس تک پھیلی ہوئی ہیں۔ 2004 میں صوبہ آچے میں 9.1 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کی وجہ سے سونامی آیا اور انڈونیشیا میں 170,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔

کیوں آتے ہیں زلزلے؟

یو ایس جی ایس کے اعداد و شمار کے مطابق زلزلہ 3.4 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ جان لیں کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل گھومتی رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے زلزلہ کہتے ہیں۔

ایڈیٹر کی پسند

