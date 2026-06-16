انڈونیشیا میں 6.8 شدت کا زلزلہ، رہائشیوں نے اپنے گھر خالی کر دیے
انڈونیشیا میں آج صبح شدید زلزلہ آیا۔ کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے
Published : June 16, 2026 at 11:19 AM IST
جکارتہ: انڈونیشیا میں آج صبح شدید زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.8 تھی۔ فی الحال کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی سونامی کا کوئی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں منگل کی صبح 6.8 کی شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں این سی ایس نے بتایا کہ زلزلہ صبح 08:57 پر 45 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔
مقامی میڈیا آؤٹ لیٹ جکارتہ گلوب نے اطلاع دی ہے کہ منگل کو پالو اور وسطی سولاویسی کے کچھ حصوں میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد رہائشیوں نے اپنے گھر خالی کر دیے۔ مقامی لوگوں اور صورتحال پر نظر رکھنے والے اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پالو، سیگی، ڈونگگالا اور توجو اونا-اونا کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
جکارتہ گلوب کے مطابق، لوگ ممکنہ آفٹر شاکس یا سونامی کے خطرے سے احتیاط کے طور پر ساحلی علاقوں سے دور چلے گئے۔ اگرچہ ابھی تک کسی جانی یا بڑے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم حکام اب بھی متاثرہ علاقوں میں زلزلے کے اثرات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔
فلپائن 7.8 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، سونامی وارننگ جاری
جون میں جنوب مشرقی ایشیا میں آنے والا یہ دوسرا شدید ترین زلزلہ ہے۔ اس سے پہلے نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کی ایک رپورٹ کے مطابق، 8 جون کو فلپائن میں 7.7 کی شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا تھا۔