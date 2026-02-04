واشنگٹن: جے شنکر نے اہم معدنیات کی وزارتی میٹنگ سے پہلے مارکو روبیو سے ملاقات کی
امریکہ نے کہا کہ وہ اہم معدنی سپلائی چینز پر تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے دنیا بھر سے شراکت داروں کو اکٹھا کرے گا۔
Published : February 4, 2026 at 9:57 AM IST
واشنگٹن: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے 4 فروری کو اہم معدنیات کی وزارتی سطح سے پہلے منگل کو (مقامی وقت کے مطابق) امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات وزیر خارجہ کے امریکہ کے تین روزہ دورے کا حصہ ہے اور یہ ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدے کے اعلان کے ایک دن بعد ہوئی ہے، جس کے تحت واشنگٹن نے ہندوستانی اشیاء پر محصولات کو 18 فیصد تک کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
امریکہ بدھ (مقامی وقت کے مطابق) کو واشنگٹن ڈی سی میں پہلی اہم معدنیات کی وزارتی میٹنگ کی میزبانی کرنے والا ہے۔ میٹنگ کا مقصد 50 سے زائد ممالک کے وفود کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ عالمی اہم معدنی سپلائی چینز کو محفوظ اور متنوع بنانے پر تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے۔
اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے پر زور
امریکی محکمۂ خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے قبل جاری کردہ نوٹس کے مطابق وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران، دونوں رہنماؤں نے ہندوستان-امریکہ اقتصادی شراکت داری کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال کیا۔
وزیر خارجہ جے شنکر نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا، "آج واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے مل کر خوشی ہوئی، ہم نے ہندوستان-امریکہ اقتصادی شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو آگے بڑھانے پر نتیجہ خیز بات چیت کی۔"
معدنی سپلائی چینز پر تعاون کی مضبوطی
وزارتی اجلاس سے پہلے، امریکی محکمۂ خارجہ نے اعلان کیا کہ سکریٹری روبیو دنیا بھر سے شراکت داروں کو اکٹھا کریں گے تاکہ اہم معدنی سپلائی چینز پر تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔ روبیو وزارتی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں 50 سے زائد ممالک کے وفود کی شرکت متوقع ہے۔
اس اجلاس کو تکنیکی جدت، اقتصادی ترقی اور قومی سلامتی کے لیے ضروری معدنیات کو محفوظ بنانے کے لیے تعاون کے لیے اجتماعی رفتار پیدا کرنے کی ایک تاریخی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ تقریب کا آغاز امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور دیگر سینئر امریکی حکام کے افتتاحی کلمات سے ہوگا۔
محصولات کو 25 فیصد سے کم کرکے 18 فیصد کرنے پر اتفاق
وزیر خارجہ کا یہ دورہ ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کے تناظر میں بھی ہے، جس کا اعلان پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت واشنگٹن نے ہندوستانی اشیا پر باہمی محصولات کو 25 فیصد سے کم کرکے 18 فیصد کرنے پر اتفاق کیا، جو فوری طور پر لاگو ہوگا۔
اعلان کے بعد، جے شنکر نے تجارتی معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملازمتیں پیدا کرے گا، اقتصادی ترقی کو فروغ دے گا، اختراع کو فروغ دے گا اور ہندوستان کے 'میک ان انڈیا' اقدام کو مضبوط کرے گا۔
مضبوط اقتصادی رشتہ اسٹریٹجک شراکت داری کی بنیاد
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر خارجہ جے شنکر نے اس اعلان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، "وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت کے بعد دو طرفہ تجارت سے متعلق اعلانات خوش آئند ہیں۔ اس سے مزید ملازمتیں پیدا ہوں گی، ترقی کو فروغ ملے گا اور دونوں معیشتوں میں جدت کو فروغ ملے گا۔
اس سے 'میک ان انڈیا' کی کوششوں کو تقویت ملے گی اور قابل اعتماد ٹیکنالوجی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ہمارے اقتصادی تعاون کے مواقع واقعی بہت زیادہ ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پراعتماد ہیں۔" ایک مضبوط اقتصادی رشتہ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوط بنیاد ہے۔