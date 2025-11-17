وزیر خارجہ جے شنکر کی قطری وزیر اعظم الثانی سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال
ایس جے شنکر نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقات کی۔
Published : November 17, 2025 at 7:55 AM IST
نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور توانائی جیسے شعبوں سمیت اسٹریٹجک شراکت داری کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ مائیکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں میٹنگ کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے مغربی ایشیائی، علاقائی اور عالمی واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے کہا کہ، "مجھے دوحہ میں قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ الثانی سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا، جن میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور عوام کے درمیان رابطے شامل ہیں۔ میں مشرق وسطیٰ، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کی سراہنا کرتا ہوں۔"
Pleased to meet Qatar’s Prime Minister & Foreign Minister @MBA_AlThani_ in Doha.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 16, 2025
Reviewed key aspects of our Strategic Partnership including energy, trade, investment and people to people connect.
Appreciate the exchange of views on Middle East/West Asia, regional and global… pic.twitter.com/j4nOBEUGaE
اس سے قبل پیوش گوئل نے بھی قطر کا دورہ کیا
اعلیٰ سطح کی بات چیت کا یہ سلسلہ اکتوبر کے اوائل میں شروع ہوا جب مرکزی وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل نے قطر کا دورہ کیا اور کئی قطری رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے قطر ترقیاتی بینک (QDB) کے سی ای او عبدالرحمن ہشام السویدی سے ملاقات کی۔
وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ انہیں بھارتی معیشت کی طرف سے پیش کردہ مواقع میں قطری کاروباریوں کی دلچسپی پر خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے قطر کے وزیر تجارت و صنعت فیصل بن ثانی کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون پر ہندوستان-قطر مشترکہ کمیشن کی میٹنگ کی شریک صدارت کی۔
Honoured to call on H.H. @TamimBinHamad, the Amir of Qatar, in Doha today.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 16, 2025
Conveyed the warm greetings of PM @narendramodi and reiterated our commitment to stronger 🇮🇳-🇶🇦 relations.
Value his guidance on expanding collaboration and exploring new opportunities. pic.twitter.com/OS5enVXXWl
پی ایم مودی اور قطر کے امیر الثانی بات چیت
غور طلب ہے کہ ستمبر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بات کی تھی اور بھارت-قطر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت-قطر اسٹریٹجک شراکت داری میں مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، جس میں تجارت، سرمایہ کاری اور سکیورٹی تعاون جیسے شعبوں میں مسلسل ترقی ہوئی ہے۔
پریس ریلیز کے مطابق، انہوں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے اپنے باہمی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے قریبی رابطے میں رہنے اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔
بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر حالیہ اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ انہوں نے قطر کے لیے بھارت کی حمایت اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے اس کی کوششوں پر زور دیا۔
وزیر اعظم مودی نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کی کوششوں سمیت غزہ تنازع میں قطر کے ثالثی کے کردار کی بھی تعریف کی۔ جواب میں شیخ تمیم نے اس مشکل وقت میں قطر اور اس کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم مودی کا شکریہ ادا کیا۔ امیر نے خطے میں امن کو فروغ دینے میں بھارت کی مسلسل حمایت کی بھی تعریف کی۔
مزید پڑھیں:
'قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی': دوحہ پر اسرائیلی حملے کے ایک دن بعد پی ایم مودی کی امیر سے فون پر بات چیت
وزیر اعظم مودی نے بحریہ کے آٹھ سابق اہلکاروں کی رہائی پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا