نیپال میں پانچ مارچ کو انتخابات، نیپال سے ملحقہ کئی بارڈر آج سے بہتر گھنٹے کے لیے رہیں گے بند
نیپال میں 5 مارچ کو ہونے والے انتخابات ہندوستانی اور نیپالی حکام نے سکیورٹی میٹنگ کی جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔
Published : March 2, 2026 at 10:08 AM IST
نیپال: نیپال میں 5 مارچ کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر نیپال سے ملحقہ کئی بارڈر کے ساتھ ساتھ سونولی سرحد کو 2 مارچ سے اگلے 72 گھنٹوں کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران، سرحد کے اس پار عام ٹریفک کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف کچھ سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ہندوستانی اور نیپالی حکام نے اس حوالے سے حفاظتی اقدامات پر تبادلۂ خیال کیا۔
عہدیداروں نے میٹنگ کی
ہندوستانی اور نیپالی سکیورٹی ایجنسیوں کے عہدیداروں نے مہاراج گنج ضلع میں سونولی سرحد پر ایک میٹنگ کی۔ ملاقات کے دوران حکام نے رابطہ کاری کو مضبوط بنانے اور سرحد کو عارضی طور پر سیل کرنے پر اتفاق کیا۔
سکیورٹی ایجنسیاں الرٹ
نیپال میں مجوزہ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر، مہاراج گنج ضلع سے متصل تقریباً 84 کلومیٹر طویل بین الاقوامی سرحد پر سکیورٹی ایجنسیاں چوکس ہیں۔ سونولی میں واقع ایس ایس بی کیمپ آفس میں ہندوستانی اور نیپالی حکام کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی جس میں انتخابات کے لیے ٹھوس حکمت عملی مرتب کی گئی۔
میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا
نیپال کی سرحد کو 2 مارچ یعنی آج سے 72 گھنٹے کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ اس دوران ضروری اور ہنگامی خدمات کے علاوہ تمام نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔ انتخابات ختم ہونے کے بعد سرحد کو معمول کے مطابق کھول دیا جائے گا۔ سرحد پر تعینات پولیس اور ایس ایس بی کے اہلکار سخت چیکنگ آپریشن کر رہے ہیں۔
ہر کوئی سخت نگرانی میں ہے
سی سی ٹی وی کیمرے، ڈاگ اسکواڈ اور جدید حفاظتی آلات ہر آنے جانے والے شخص کی نگرانی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ گشت بڑھا دیا گیا ہے اور مشکوک سرگرمیوں پر فوری کارروائی کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ میٹنگ کے بعد ضلع مجسٹریٹ سنتوش کمار شرما نے کہا کہ نیپال میں دوستانہ پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بہتر تال میل قائم کیا گیا ہے۔ سکیورٹی کو مضبوط بنانے اور سرحد کو سیل کرنے کے لیے باہمی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ضروری خدمات کی نقل و حرکت جاری رہے گی، جب کہ دیگر سرگرمیاں سختی سے ممنوع ہوں گی۔