اگر متحدہ عرب امارات جنگ میں کودا تو دبئی اور ابوظہبی تباہ ہو جائیں گے: امریکی ماہر اقتصادیات کا انتباہ
جیفری ساکس نے کہاکہ عرب امارات 'مضحکہ خیز الجھن' کا شکار ہے اور امریکہ و اسرائیل کے ساتھ صف بندی کرکے مزید غلطیاں کررہا ہے۔
By ANI
Published : March 30, 2026 at 11:25 AM IST
نئی دہلی: امریکہ کے سینئر ماہر اقتصادیات جیفری ساکس نے متحدہ عرب امارات کو جنگ میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے دبئی اور ابوظہبی کو درپیش 'تباہ کن خطرات' سے آگاہ کیا ہے، جو قلعہ بند فوجی زون کے بجائے سیاحتی مقامات کے طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے ساکس نے استدلال کیا کہ متحدہ عرب امارات خود کو ایک "مضحکہ خیز الجھن" میں ڈال دیا ہے اور امریکہ و اسرائیل کے ساتھ صف بندی کر کے مزید غلطیاں کرتا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اگر متحدہ عرب امارات جنگ میں اترا تو دبئی اور ابوظہبی کو دھماکوں سے اڑایا جا سکتا ہے، کیوں کہ بنیادی طور پر یہ سیاحتی مقامات ہیں، یہ قلعہ بند میزائل ڈیفنس والے علاقے نہیں ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں امیر لوگ پارٹی کرنے جاتے ہیں اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ جنگ میں داخل ہونے سے دبئی جیسے مقامات کو بنانے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے کھلی آنکھوں سے خود کو 'مضحکہ خیز الجھن' میں ڈال دیا ہے اور وہ اپنی غلطیوں میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے۔"
ساکس نے خلیجی ممالک کے معاہدہ ابراہیمی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے فیصلے کو "تباہی کی دعوت" قرار دیا۔ ان کے مطابق اس معاہدے نے انہیں امریکی تحفظ پر اور زیادہ منحصر کر دیا۔ آخر کار یہ معاہدہ ایسا ہی ہے جسے سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے "مہلک دوستی" قرار دیا تھا۔ ان کا اشارہ ہنری کسنجر سے منسوب اس بیان 'امریکہ کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک' کی طرف تھا۔
انہوں نے کہا کہ "نام نہاد معاہدہ ابراہیمی میں داخل ہونا اور اس طرح کے پُر خطر سیاسی حالات میں اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینا عرب امارات کے لیے تباہی کو دعوت دینا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ خلیجی حکومتیں امریکی تحفظ کے لیے سب کچھ داؤ لگا دیتی ہیں۔ یہ ان کی بنیادی 'بازی' ہے۔ وہ کہتے ہیں "ہمارے پاس امریکی فوجی تنصیبات ہیں، وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ لہذا، ہم جیسا مناسب سمجھیں، کر سکتے ہیں۔ ہم معاہدے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں اور ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر غلط حساب کتاب ہے۔"
مزید پڑھیں: ایران-اسرائیل جنگ اپڈیٹ: ایرانی میزائل حملے میں اسرائیلی فیکٹری میں بھیانک آتشزدگی، ایران کا امریکی اور اسرائیلی اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنانے کا اعلان
انہوں نے مزید کہا کہ "میں ہر روز کسنجر کا مشہور بیان دہراتا ہوں، اور میں اسے اس وقت بھی دہراؤں گا، کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہے، لیکن دوست ہونا جان لیوا ہے۔" ساکس نے متحدہ عرب امارات کو مشورہ دیا کہ وہ "ہارتے ہوئے قضیے میں مزید غلطیاں نہ کریں" اور اپنی سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے صورت حال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
"میں غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن کل کے بھولے پن والے اعلان پر اب بس کر دینا چاہیے جس میں انہوں نے کہا کہ 'ہم برے ایرانیوں کے خلاف اس جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ہم امریکہ میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔' انہوں نے یو اے ای کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ ''چلو، اب بس کرو، اتنا کافی ہو گیا، اب اپنی حفاظت کرو، صورت حال کو سمجھو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارنے والی بازی کو مزید دہرانا صحیح ہے، لیکن در حقیقت وہ یہی کر رہے ہیں" انہوں نے کہا۔
ساکس کا یہ جائزہ تہران کے ان دھمکی آمیز بیانات سے مطابقت رکھتا ہے جس میں 20 مارچ کو ایرانی وزارت خارجہ نے مغربی ایشیائی ممالک کو باضابطہ وارننگ جاری کر کے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے مقامی فوجی اڈے استعمال کرنے سے روکیں۔
یہ بھی پڑھیں: 'میری پسندیدہ چیز ایران کا تیل لینا ہے': ٹرمپ کا خارگ جزیرہ پر قبضہ کرنے کا اشارہ
ایران نے 20 مارچ کو مغربی ایشیا کے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کو اپنے علاقوں میں فوجی اڈے استعمال کرنے سے روکیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ یہ اڈے موجودہ بحران کی "جڑ" ہیں اور انہیں تہران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں جارحیت میں ملوث ہونے کے مترادف ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف فوجی جارحیت کے لیے امریکہ اور صیہونی حکومت کی جانب سے اپنی سرزمین اور تنصیبات کے مسلسل استعمال کو روکنے کے لیے علاقائی ممالک کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔
ترجمان نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر ان تنصیبات کو ایران پر حملوں میں استعمال کیا گیا تو امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کو نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یو اے ای جیسے کچھ خلیجی ممالک نے اپنے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس جنگ میں امریکہ کی مضبوط حمایت کا اشارہ دیا ہے۔
کویت پاور پلانٹ پر ایران کے حملے میں بھارتی شہری ہلاک، فوجی اڈے پر 10 اہلکار زخمی
مشرق وسطیٰ کشیدگی: ایران اور امریکہ کو پاکستان کی سہولت کاری پر اعتماد، اسحاق ڈار
ایران جنگ: تہران کی اسرائیلی و امریکی یونیورسٹیوں پر حملے کی دھمکی، حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی اڈوں پر نشانہ