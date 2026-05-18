امریکہ اور ایران نے جنگ دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ دیا
متحدہ عرب امارات کے جوہری پلانٹ پر ڈرون حملے کے بعد حالات کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔
Published : May 18, 2026 at 8:20 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: اتوار کو متحدہ عرب امارات کے واحد براکہ جوہری پاور پلانٹ کے کنارے پر ڈرون حملے سے آگ لگ گئی۔ امارات کے حکام نے حملے کو "بلا اشتعال دہشت گرد حملہ" قرار دیا ہے۔ حالانکہ حکام نے کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن اس حملے نے جنگ کے خطرے کو اجاگر کیا ہے کیونکہ امریکہ اور ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ڈرون حملے میں کسی کے زخمی ہونے یا ریڈیولوجیکل خارج ہونے کی اطلاع نہیں تھی۔ متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں ایران پر ڈرون اور میزائل حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اہم آبی گزر گاہ آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران کے بیچ کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ ایک کال کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کے پاس وقت بہت کم ہے اور اسے بہتر فیصلہ لینا چاہیے ورنہ سب کو کچھ برباد ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے لکھا، "ایران کے لیے، گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، اور وہ بہتر طور پر تیزی سے آگے بڑھیں، ورنہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔"
یہ واضح رہے کہ ٹرمپ نے تہران کے لیے بار بار ڈیڈ لائن مقرر کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
ایران کے سپریم لیڈر کے ملٹری ایڈوائزر محسن رضائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ "ہماری مسلح افواج کی انگلیاں ٹرگر پر ہیں، جبکہ سفارت کاری بھی جاری ہے۔"
مزید پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں ناکام ہونے کے ساتھ جنگ بندی بدستور کمزور ہے۔ اور اسرائیل اور لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان معمولی سی جنگ بندی کے باوجود کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
جنگ بندی خطرے میں
اسرائیل حملوں کی ممکنہ بحالی کے بارے میں امریکہ کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے، اس صورتحال سے واقف دو لوگوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی جن میں ایک اسرائیلی فوجی افسر بھی شامل ہے۔
اتوار کو اپنی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے نتن یاہو نے کہا کہ جب ایران کی بات آتی ہے تو "ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں" اور "ہم کسی بھی منظر نامے کے لیے تیار ہیں۔"
ایران کے سرکاری ٹی وی پر، کم از کم دو چینلز کے پریزینٹرز لائیو پروگراموں کے دوران مسلح نظر آئے۔
ان میں سے ایک، حسین حسینی نے نیم فوجی انقلابی گارڈ کے ایک نقاب پوش رکن سے آتشیں اسلحہ کی بنیادی تربیت حاصل کی۔ حسینی نے متحدہ عرب امارات کے پرچم پر گولی چلانے کی نقل کی۔
ایک اور چینل پر، موبینا ناصری نے کہا کہ تہران کے واناک اسکوائر میں ایک اجلاس سے انہیں ایک ہتھیار بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ، "اس پلیٹ فارم سے، میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔"
براکہ پلانٹ متحدہ عرب امارات کی توانائی کا ایک چوتھائی فراہم کرتا ہے:
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق، سعودی عرب کے ساتھ اس کی مغربی سرحد پر تین ڈرون فائر کیے گئے، باقی دو کو روک لیا گیا، اس کی جانچ کی جارہی ہے کہ، ڈرون کس نے لانچ کیے۔ ایران اور عراق میں اتحادی شیعہ ملیشیا نے جنگ میں خلیجی عرب ریاستوں کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون حملے شروع کیے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور گرگاش نے سوشل میڈیا پر کہا کہ حملہ، "چاہے اصل اداکار کے ذریعے کیا گیا ہو یا اس کے کسی پراکسی کے ذریعے کیا گیا، یہ ایک خطرناک اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔"
سعودی عرب نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور بعد میں کہا کہ اس نے عراقی فضائی حدود سے داخل ہونے والے تین ڈرونز کو مار گرایا ہے۔
20 بلین ڈالر کا براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ متحدہ عرب امارات نے جنوبی کوریا کی مدد سے بنایا تھا اور 2020 میں آن لائن ہو گیا تھا۔ یہ عرب دنیا کا واحد جوہری پاور پلانٹ ہے اور متحدہ عرب امارات میں توانائی کی ضروریات کا ایک چوتھائی حصہ فراہم کرتا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے جوہری ریگولیٹر نے کہا کہ آگ سے پلانٹ کی سیکیورٹی پر کوئی اثر نہیں پڑا اور "تمام یونٹ معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔" انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ نے کہا کہ حملے کی وجہ سے ایک الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی اور ایک ری ایکٹر ہنگامی ڈیزل جنریٹر سے چل رہا تھا۔
یہ پہلی بار ہے کہ جنگ میں چار ری ایکٹر براکہ پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی، جن سے متحدہ عرب امارات نے سعودی زیرقیادت اتحاد کے ایک حصے کے طور پر جنگ لڑی ہے، نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 2017 میں پلانٹ کو اس وقت نشانہ بنایا تھا جب یہ زیر تعمیر تھا، جس کی ابوظہبی نے تردید کی تھی۔
متحدہ عرب امارات کا جوہری پروگرام ایران اور اسرائیل سے مختلف:
متحدہ عرب امارات نے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر امریکہ کے ساتھ ایک سخت معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جسے "123 معاہدے" کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں اس نے گھریلو یورینیم کی افزودگی اور استعمال شدہ ایندھن کی دوبارہ پروسیسنگ کو ترک کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ پھیلاؤ کے خدشات کو کم کیا جاسکے۔ اس کا یورینیم بیرون ملک سے آتا ہے۔
یہ ایران کے جوہری پروگرام سے بہت مختلف ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ طویل عرصے سے جاری کشیدگی کا مرکز ہے۔
ایران کا اصرار ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو شک ہے کہ ایران نے اپنے یورینیم کو ہتھیاروں کے درجے کے قریب افزودہ کیا ہے۔
وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل خطے کا واحد جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک ہے، لیکن اس نے نہ تو جوہری ہتھیار رکھنے کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ ایران نے جنگ کے دوران اسرائیل کی ڈیمونا جوہری تنصیب کے قریب حملہ کیا تھا۔
حالیہ برسوں میں ہوئی جنگوں میں نیوکلیئر پلانٹس کو تیزی سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 2022 میں شروع ہونے والے یوکرین پر روس کے حملے کے دوران۔ ایران جنگ کے دوران، تہران نے بارہا دعویٰ کیا کہ اس کا بوشہر جوہری پاور پلانٹ حملہ کی زد میں آیا، حالانکہ ری ایکٹر یا کسی ریڈیولاجیکل ریلیز کو براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
