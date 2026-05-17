متحدہ عرب امارات کے نیوکلیئر پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ، براکہ جوہری پلانٹ کے باہر آگ بھڑک اٹھی
براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے برقی جنریٹر میں ڈرون حملے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر فوری طور پر قابو پالیا گیا۔
Published : May 17, 2026 at 10:28 PM IST
ابوظہبی: متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی کے قریب واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اطراف ڈرون حملے کے بعد آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بعد خطے میں سکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی تابکاری کی سطح متاثر ہوئی ہے۔
ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ابوظہبی کے الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حصے سے باہر ایک برقی جنریٹر میں ڈرون حملے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر فوری طور پر قابو پالیا گیا۔
حکام نے واضح کیا کہ واقعے کے باوجود نیوکلیئر پلانٹ کے حفاظتی نظام مکمل طور پر محفوظ ہیں اور تابکاری کے حوالے سے کسی قسم کا خطرہ پیدا نہیں ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں جبکہ مزید معلومات مناسب وقت پر فراہم کی جائیں گی۔
فیڈرل اتھاریٹی فار نیوکلیئر ریگولیشن نے بھی تصدیق کی کہ آگ سے پلانٹ کے حفاظتی نظام یا آپریشنل سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اور تمام یونٹس معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ براکہ نیوکلیئر پلانٹ کو جنوبی کوریا کی کورین الکٹرک پاور کارپوریشن چلاتی ہے۔
کمپنی کے ایک عہدیدار نے کہا کہ پلانٹ کو براہِ راست نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ قریبی بجلی کی تنصیبات میں آگ لگی تھی۔ تاہم احتیاطی اقدام کے طور پر ایک ری ایکٹر کی سرگرمیاں عارضی طور پر روک دی گئی تھیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رفائیل گروسی نے اس واقعہ پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی فوجی سرگرمیاں جو نیوکلیئر سلامتی کو خطرے میں ڈالیں، ناقابلِ قبول ہیں۔
براکہ پلانٹ 2020 میں فعال ہوا تھا اور یہ سعودی عرب و قطر کی سرحدوں کے قریب ابوظہبی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ پلانٹ متحدہ عرب امارات کی بجلی کی ضروریات کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ پورا کرتا ہے۔ اگرچہ اماراتی حکام نے یہ نہیں بتایا کہ ڈرون کہاں سے داغا گیا، تاہم حالیہ مہینوں میں متحدہ عرب امارات ایران پر اپنی توانائی اور معاشی تنصیبات پر حملوں کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔