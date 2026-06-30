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بھارت میں اسمگل کی جانے والی غیر قانونی منشیات لے جانے والا ڈرون پاکستان میں گر کر تباہ ہو گیا

ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ محلہ رفیق آباد، گلی پلازہ والی میں ایک گھر کی چھت پر 3 فٹ لمبا کالا ڈرون ملا۔

Drone Carrying Illegal Drugs Being Smuggled Into India Crashes In Pakistan Urdu News
Representational Image (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 9:45 AM IST

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لاہور: پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سرحدی علاقے کے قریب مبینہ طور پر غیر قانونی منشیات لے کر جانے والا ڈرون ہندوستان اسمگل ہو گیا، ایک اہلکار نے پیر کو بتایا۔ یہ واقعہ ہفتہ کو لاہور سے تقریباً 70 کلومیٹر دور نارنگ منڈی کے علاقے میں پیش آیا۔ نارنگ منڈی ہندوستان اور پاکستان کی سرحد سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون کے ذریعے نارنگ منڈی کی جانب سے 5 کلو ہیروئن بھارت اسمگل کی جا رہی تھی کہ یہ گر کر تباہ ہو گئی۔ سینئر پولیس افسر بلال ظفر شیخ کے مطابق پولیس نے ڈرون اور ممنوعہ اشیاء کو قبضے میں لے لیا ہے۔ انہوں نے جائے وقوعہ کو بھی گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔

"پولیس کو الرٹ کیا گیا تھا کہ سرحدی علاقے کے قریب نارنگ منڈی میں ایک گھر کی چھت پر ڈرون گرا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ محلہ رفیق آباد، گلی پلازہ والی میں ایک گھر کی چھت پر 3 فٹ لمبا کالا ڈرون ملا ہے۔

شیخ نے کہا، "ڈرون کے اندر سے پیلے رنگ کے ٹیپ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ ملا ہے جس میں عکاس روشنی ہے۔

ابھی تک کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور قصور میں مبینہ طور پر منشیات کا کاروبار گزشتہ چند دہائیوں سے سرحد پار منشیات کی اسمگلنگ کے مرکز کے طور پر فروغ پا رہا ہے۔ پولیس افسر نے کہا، "ان اسمگل شدہ منشیات کے خلاف ادائیگیاں دبئی میں کی جاتی ہیں۔"

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